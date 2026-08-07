Житло знищене, а "комуналку" нараховують? Юрист пояснила, що робити

Якщо житло повністю зруйноване, українці не повинні сплачувати за комунальні послуги, які не можуть фактично надаватися.
Про це заявила адвокат та керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова в коментарі РБК-Україна.
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Щоб постачальники припинили нараховувати борги за знищене житло, необхідно пройти кілька обов'язкових етапів:
Чи можна не платити за послуги ЖКГ в зруйнованому житлі (Інфографіка РБК-Україна)
Якщо комунальне підприємство відмовляється скасувати необґрунтовані суми у квитанціях, вирішувати спір доведеться у судовому порядку.
Судова практика в таких справах зазвичай на боці споживачів, зазначає Дрижакова. Обов'язок оплачувати послуги виникає лише за умови їх фактичного надання або за наявності законних підстав для нарахування.
"Водночас варто враховувати, що кожна ситуація потребує індивідуального аналізу: значення мають вид комунальної послуги, дата знищення житла, наявність офіційного підтвердження руйнування та статус території", - додала юрист.