Жилье уничтожено, а "коммуналку" насчитывают? Юрист объяснила, что делать

Если жилье полностью разрушено, украинцы не должны платить за коммунальные услуги, которые фактически не могут предоставляться.
Об этом заявила адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова в комментарии РБК-Украина.
Главное:
Чтобы поставщики прекратили начислять долги по уничтоженному жилью, необходимо пройти несколько обязательных этапов:
Можно ли не платить за услуги ЖКХ в разрушенном жилье (Инфографика РБК-Украина)
Если коммунальное предприятие отказывается отменить необоснованные суммы в квитанциях, разрешать спор придется в судебном порядке.
Судебная практика по таким делам обычно на стороне потребителей, отмечает Дрижакова. Обязанность оплачивать услуги возникает только при их фактического предоставления или при наличии законных оснований для начисления.
"В то же время следует учитывать, что каждая ситуация нуждается в индивидуальном анализе: значение имеют вид коммунальной услуги, дата уничтожения жилья, наличие официального подтверждения разрушения и статус территории", - добавила юрист.