Жилье уничтожено, а "коммуналку" насчитывают? Юрист объяснила, что делать

Если жилье полностью разрушено, украинцы не должны платить за коммунальные услуги, которые фактически не могут предоставляться.

Об этом заявила адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова в комментарии РБК-Украина .

Главное: Отмена платежей: Владельцы полностью разрушенного жилья не должны платить за коммунальные услуги.

Владельцы полностью разрушенного жилья не должны платить за коммунальные услуги. Как остановить начисление: Необходимо обратиться к поставщикам, предоставить подтверждение уничтожения имущества и потребовать перерасчета.

Необходимо обратиться к поставщикам, предоставить подтверждение уничтожения имущества и потребовать перерасчета. Разрешение споров: Если коммунальщики отказываются списывать несправедливые долги, вопрос придется решать через суд.

Как не платить за "коммуналку"

Чтобы поставщики прекратили начислять долги по уничтоженному жилью, необходимо пройти несколько обязательных этапов:

сообщить компании-поставщики о факте разрушения или уничтожения имущества;

предоставить официальное подтверждение - это может быть акт обследования, информация из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, решения органов местного самоуправления или другие документы;

предъявить требование о приостановлении дальнейших начислений и проведении перерасчета за период, когда оказание услуг стало невозможным.

Можно ли не платить за услуги ЖКХ в разрушенном жилье (Инфографика РБК-Украина)​​​​​​​

Что делать в случае отказа поставщика

Если коммунальное предприятие отказывается отменить необоснованные суммы в квитанциях, разрешать спор придется в судебном порядке.

Судебная практика по таким делам обычно на стороне потребителей, отмечает Дрижакова. Обязанность оплачивать услуги возникает только при их фактического предоставления или при наличии законных оснований для начисления.

"В то же время следует учитывать, что каждая ситуация нуждается в индивидуальном анализе: значение имеют вид коммунальной услуги, дата уничтожения жилья, наличие официального подтверждения разрушения и статус территории", - добавила юрист.