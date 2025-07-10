Житло за "копійки". Скільки коштують найдешевші квартири в новобудовах

У скільки обійдеться найдешевша квартира у новобудові

Ринок новобудов в Україні продовжує розвиватись: ціни на житло зростають, з'являються нові ЖК. Торік лідером за кількістю введеного в експлуатацію житла став Київ. За 12 місяців (четвертий квартал 2023-го та три квартали 2024-го) у столиці здали 10,7 тисячі квартир - це на 13% більше, ніж раніше.

На другому місці опинилася Київська область із майже 8,6 тисячі нових квартир, а третю сходинку посів Львів - там ввели 5,4 тисячі квартир.

Зараз вартість "квадрата" на первинному ринку коливається від 610 до 1390 доларів. Найдешевше у Запоріжжі, найдорожче - у Львові. Втім найнижчі ціни на однокімнатні квартири - у Сумах, оскільки тут представлені в основному невеликі площі житла. Найдорожче - у Києві, оскільки у планування більшості забудовників закладені просторі квартири.

Найнижчі ціни на однокімнатні квартири на первинці:

Суми - 23 500 доларів;

Миколаїв - 24 800 доларів;

Запоріжжя - 26 700 доларів;

Харків - 27 800 доларів;

Чернігів - 28 600 доларів;

Хмельницький - 29 тисяч доларів;

Тернопіль - 31 500 доларів;

Черкаси - 32 300 доларів;

Житомир - 34 300 доларів;

Полтава - 33 400 доларів;

Івано-Франківськ - 34 800 доларів;

Кропивницький - 36 700 доларів;

Одеса - 37 200 доларів;

Вінниця - 37 700 доларів;

Ужгород - 43 000 доларів;

Луцьк - 43 400 доларів;

Рівне - 44 тисячі доларів;

Чернівці - 47 400 доларів;

Львів - 59 600 доларів;

Київ - 59 900 доларів.

Додамо, що у "рейтинг" не увійшли Херсон та окуповані території, оскільки немає достатніх даних про вартість житла там.

Також зазначимо, що ціни на первинному ринку зараз майже дорівнюють вторинці, а подекуди навіть її перевищують. До початку повномасштабної війни - ситуація була протилежна.

Покупцям житла у новобудовах варто ще врахувати, скільки коштів потрібно вкласти у ремонт квартири "з нуля".

Найнижчі ціни у новобудовах на однокімнатні квартири (скриншот)