Чернівці у топі цін. Скільки зараз коштує житло у місті

Ціни на нерухомість у Чернівцях на вторинному ринку за останні пів року піднялись на 13-14% у валюті, на первинці - на 2%. Зараз місто посідає четверте місце за вартістю житла в Україні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Які ціни на вторинному ринку

Протягом останніх 6 місяців у Чернівцях подорожчали дво- і трикімнатні квартири, на 14% та 13%, відповідно. Зараз їх продають за 75 тисяч доларів та 94 тисячі доларів. Ціни на однокімнатні квартири не змінились, їх вартість - 51 тисяча доларів.

В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Чернівцях, доведеться відкладати усю зарплату протягом 7,5 року, на двокімнатну - 11 років, на трикімнатну - 14,1 року.

Додамо, що з початку повномасштабної війни Чернівці стали одним із найдорожчих міст України. Ціни на нерухомість тут поступаються лише Києву, Львову та Ужгороду.

Ціни на вторинному ринку у Чернівцях (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість у новобудовах

Новобудови у Чернівцях подорожчали на 2% за останні пів року. В середньому "квадрат" коштує 1000 доларів, але вартість залежить від класу житла.

Ціни у новобудовах:

економ клас - 640 доларів;

комфорт - 950 доларів;

преміум - 1000 доларів;

бізнес - 1 120 доларів.

Зараз у продажу 73 черги ЖК. У 18 забудовників можна взяти житло у розтермінування, у 3 - в іпотеку "єОселя", в 1 - у кредит.

Темпи зведення житла у цьому році поки вп'ятеро нижчі, ніж торік.

Ціни на первинці у Чернівцях (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує оренда

Вартість оренди у місті не змінилась за останні пів року.

Оренда у Чернівцях:

однокімнатні квартири - 13 тисяч гривень;

двокімнатні - 15 тисяч гривень;

трикімнатні - 17 тисяч гривень.

В середньому жителі міста витрачають 53% зарплати на оренду житла.

Ціни на оренду у Чернівцях (скриншот сайту ЛУН)