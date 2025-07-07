Чернівці у топі цін. Скільки зараз коштує житло у місті
Ціни на нерухомість у Чернівцях на вторинному ринку за останні пів року піднялись на 13-14% у валюті, на первинці - на 2%. Зараз місто посідає четверте місце за вартістю житла в Україні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Які ціни на вторинному ринку
Протягом останніх 6 місяців у Чернівцях подорожчали дво- і трикімнатні квартири, на 14% та 13%, відповідно. Зараз їх продають за 75 тисяч доларів та 94 тисячі доларів. Ціни на однокімнатні квартири не змінились, їх вартість - 51 тисяча доларів.
В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Чернівцях, доведеться відкладати усю зарплату протягом 7,5 року, на двокімнатну - 11 років, на трикімнатну - 14,1 року.
Додамо, що з початку повномасштабної війни Чернівці стали одним із найдорожчих міст України. Ціни на нерухомість тут поступаються лише Києву, Львову та Ужгороду.
Ціни на вторинному ринку у Чернівцях (скриншот сайту ЛУН)
Яка вартість у новобудовах
Новобудови у Чернівцях подорожчали на 2% за останні пів року. В середньому "квадрат" коштує 1000 доларів, але вартість залежить від класу житла.
Ціни у новобудовах:
- економ клас - 640 доларів;
- комфорт - 950 доларів;
- преміум - 1000 доларів;
- бізнес - 1 120 доларів.
Зараз у продажу 73 черги ЖК. У 18 забудовників можна взяти житло у розтермінування, у 3 - в іпотеку "єОселя", в 1 - у кредит.
Темпи зведення житла у цьому році поки вп'ятеро нижчі, ніж торік.
Ціни на первинці у Чернівцях (скриншот сайту ЛУН)
Скільки коштує оренда
Вартість оренди у місті не змінилась за останні пів року.
Оренда у Чернівцях:
- однокімнатні квартири - 13 тисяч гривень;
- двокімнатні - 15 тисяч гривень;
- трикімнатні - 17 тисяч гривень.
В середньому жителі міста витрачають 53% зарплати на оренду житла.
Ціни на оренду у Чернівцях (скриншот сайту ЛУН)
Раніше ми писали про те, що ціни на квартири у Рівному стрімко зросли - на вторинному ринку житло подорожчало на рекордні 10-17% у валюті, залежно від типу. Новобудови також не відстають: їхня вартість зросла на 8%. Нині Рівне входить до п’ятірки міст із найдорожчою нерухомістю в Україні.
Читайте також про те, що вартість житла в Запоріжжі й надалі знижується. За останні шість місяців ціни на вторинному ринку впали ще на 1-3%, а на первинному - на 6%. Тепер Запоріжжя входить до трійки міст із найдешевшою нерухомістю в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.