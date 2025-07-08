Жити у Львові чи Ужгороді? Рахуємо, де оренда б’є сильніше по кишені у 2025 році
Після початку повномасштабної війни Львів та Ужгород стали одними з найдорожчих міст України для оренди житла. Приплив переселенців, активна міграція бізнесу та релокація установ зробили своє.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, хто зараз лідирує за вартістю оренди, а де - ціни зупинились.
Скільки коштує оренда у Львові
За останні пів року вартість оренди у Львові зросла на всі види квартир.
Ціни на житло:
- однокімнатні квартири - 17 тисяч гривень, це на 1% дорожче, ніж було;
- двокімнатні - 21 тисяча гривень, ціна зросла на 11%;
- трикімнатні - 25 тисяч гривень, подорожчання становить 12%.
Наголосимо, що вартість житла дуже залежить від району. Найдешевше дво- і трикімнатні квартири здають у Залізничному та Сихівському районах, однокімнатні - у Залізничному та Личаківському. Найвищі ціни у одно- і двокімнатні у Шевченківському, трикімнатні - у Галицькому.
За даними ЛУН, жителі Львова в середньому витрачають на оренду однокімнатної квартири 65%, двокімнатної - 81%, трикімнатної - 97%.
Ціни на житло у Львові (скриншот)
За скільки здають житло в Ужгороді
Ціни в Ужгороді залишаються незмінними протягом останніх шести місяців. Втім, попри це, вартість оренди житла вища, ніж у Львові.
Ціни на квартири:
- однокімнатні - 19 тисяч гривень;
- двокімнатні - 22 тисячі гривень;
- трикімнатні - 25 600 гривень.
Додамо також, що купівля однокімнатної квартири в Ужгороді дорівнює її оренди протягом 8,8 року, двокімнатної - 12,6 року, трикімнатної - 15 років.
Ціни на житло в Ужгороді (скриншот)
Читайте також про те, що за останні пів року ціни на житло в Чернівцях помітно зросли. На вторинному ринку нерухомість подорожчала на 13-14% у валютному еквіваленті, тоді як на первинному - зростання склало близько 2%. Наразі Чернівці займають четверте місце серед українських міст за вартістю житла.
Раніше ми писали про те, що ціни на квартири у Рівному зазнали різкого стрибка. На вторинному ринку житло подорожчало в межах 10-17% у валюті - залежно від типу об’єкта. Зросли й ціни на новобудови: їхня вартість піднялася на 8%. Сьогодні Рівне входить до п’ятірки українських міст із найвищими цінами на нерухомість.
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