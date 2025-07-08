Жити у Львові чи Ужгороді? Рахуємо, де оренда б’є сильніше по кишені у 2025 році

Після початку повномасштабної війни Львів та Ужгород стали одними з найдорожчих міст України для оренди житла. Приплив переселенців, активна міграція бізнесу та релокація установ зробили своє.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, хто зараз лідирує за вартістю оренди, а де - ціни зупинились.

Скільки коштує оренда у Львові

За останні пів року вартість оренди у Львові зросла на всі види квартир.

Ціни на житло:

однокімнатні квартири - 17 тисяч гривень, це на 1% дорожче, ніж було;

двокімнатні - 21 тисяча гривень, ціна зросла на 11%;

трикімнатні - 25 тисяч гривень, подорожчання становить 12%.

Наголосимо, що вартість житла дуже залежить від району. Найдешевше дво- і трикімнатні квартири здають у Залізничному та Сихівському районах, однокімнатні - у Залізничному та Личаківському. Найвищі ціни у одно- і двокімнатні у Шевченківському, трикімнатні - у Галицькому.

За даними ЛУН, жителі Львова в середньому витрачають на оренду однокімнатної квартири 65%, двокімнатної - 81%, трикімнатної - 97%.

Ціни на житло у Львові (скриншот)

За скільки здають житло в Ужгороді

Ціни в Ужгороді залишаються незмінними протягом останніх шести місяців. Втім, попри це, вартість оренди житла вища, ніж у Львові.

Ціни на квартири:

однокімнатні - 19 тисяч гривень;

двокімнатні - 22 тисячі гривень;

трикімнатні - 25 600 гривень.

Додамо також, що купівля однокімнатної квартири в Ужгороді дорівнює її оренди протягом 8,8 року, двокімнатної - 12,6 року, трикімнатної - 15 років.

Ціни на житло в Ужгороді (скриншот)