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Житло за "копійки". Скільки коштують найдешевші квартири в новобудовах

Четвер 10 липня 2025 08:00
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Житло за "копійки". Скільки коштують найдешевші квартири в новобудовах Скільки коштує найдешевше житло у новобудовах (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Попри війну, ринок новобудов в Україні залишається активним: зростає кількість зданого житла, а ціни - ростуть. Подекуди вартість "квадрата" на первинці не поступається вторинці.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, де ще можна купити "первинку" за доступною ціною.

У скільки обійдеться найдешевша квартира у новобудові

Ринок новобудов в Україні продовжує розвиватись: ціни на житло зростають, з'являються нові ЖК. Торік лідером за кількістю введеного в експлуатацію житла став Київ. За 12 місяців (четвертий квартал 2023-го та три квартали 2024-го) у столиці здали 10,7 тисячі квартир - це на 13% більше, ніж раніше.

На другому місці опинилася Київська область із майже 8,6 тисячі нових квартир, а третю сходинку посів Львів - там ввели 5,4 тисячі квартир.

Зараз вартість "квадрата" на первинному ринку коливається від 610 до 1390 доларів. Найдешевше у Запоріжжі, найдорожче - у Львові. Втім найнижчі ціни на однокімнатні квартири - у Сумах, оскільки тут представлені в основному невеликі площі житла. Найдорожче - у Києві, оскільки у планування більшості забудовників закладені просторі квартири.

Найнижчі ціни на однокімнатні квартири на первинці:

  • Суми - 23 500 доларів;
  • Миколаїв - 24 800 доларів;
  • Запоріжжя - 26 700 доларів;
  • Харків - 27 800 доларів;
  • Чернігів - 28 600 доларів;
  • Хмельницький - 29 тисяч доларів;
  • Тернопіль - 31 500 доларів;
  • Черкаси - 32 300 доларів;
  • Житомир - 34 300 доларів;
  • Полтава - 33 400 доларів;
  • Івано-Франківськ - 34 800 доларів;
  • Кропивницький - 36 700 доларів;
  • Одеса - 37 200 доларів;
  • Вінниця - 37 700 доларів;
  • Ужгород - 43 000 доларів;
  • Луцьк - 43 400 доларів;
  • Рівне - 44 тисячі доларів;
  • Чернівці - 47 400 доларів;
  • Львів - 59 600 доларів;
  • Київ - 59 900 доларів.

Додамо, що у "рейтинг" не увійшли Херсон та окуповані території, оскільки немає достатніх даних про вартість житла там.

Також зазначимо, що ціни на первинному ринку зараз майже дорівнюють вторинці, а подекуди навіть її перевищують. До початку повномасштабної війни - ситуація була протилежна.

Покупцям житла у новобудовах варто ще врахувати, скільки коштів потрібно вкласти у ремонт квартири "з нуля".

Житло за &quot;копійки&quot;. Скільки коштують найдешевші квартири в новобудовахНайнижчі ціни у новобудовах на однокімнатні квартири (скриншот)

Читайте також про те, що за останні пів року ціни на житло в Чернівцях помітно зросли на вторинному ринку на 13-14%, на первинному - на 2%. Наразі Чернівці займають четверте місце серед українських міст за вартістю житла.

Раніше ми писали про те, де зараз вищі ціни на оренду житла - у Львові чи Ужгороді.

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