Житло за "копійки". Скільки коштують найдешевші квартири в новобудовах
Попри війну, ринок новобудов в Україні залишається активним: зростає кількість зданого житла, а ціни - ростуть. Подекуди вартість "квадрата" на первинці не поступається вторинці.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, де ще можна купити "первинку" за доступною ціною.
У скільки обійдеться найдешевша квартира у новобудові
Ринок новобудов в Україні продовжує розвиватись: ціни на житло зростають, з'являються нові ЖК. Торік лідером за кількістю введеного в експлуатацію житла став Київ. За 12 місяців (четвертий квартал 2023-го та три квартали 2024-го) у столиці здали 10,7 тисячі квартир - це на 13% більше, ніж раніше.
На другому місці опинилася Київська область із майже 8,6 тисячі нових квартир, а третю сходинку посів Львів - там ввели 5,4 тисячі квартир.
Зараз вартість "квадрата" на первинному ринку коливається від 610 до 1390 доларів. Найдешевше у Запоріжжі, найдорожче - у Львові. Втім найнижчі ціни на однокімнатні квартири - у Сумах, оскільки тут представлені в основному невеликі площі житла. Найдорожче - у Києві, оскільки у планування більшості забудовників закладені просторі квартири.
Найнижчі ціни на однокімнатні квартири на первинці:
- Суми - 23 500 доларів;
- Миколаїв - 24 800 доларів;
- Запоріжжя - 26 700 доларів;
- Харків - 27 800 доларів;
- Чернігів - 28 600 доларів;
- Хмельницький - 29 тисяч доларів;
- Тернопіль - 31 500 доларів;
- Черкаси - 32 300 доларів;
- Житомир - 34 300 доларів;
- Полтава - 33 400 доларів;
- Івано-Франківськ - 34 800 доларів;
- Кропивницький - 36 700 доларів;
- Одеса - 37 200 доларів;
- Вінниця - 37 700 доларів;
- Ужгород - 43 000 доларів;
- Луцьк - 43 400 доларів;
- Рівне - 44 тисячі доларів;
- Чернівці - 47 400 доларів;
- Львів - 59 600 доларів;
- Київ - 59 900 доларів.
Додамо, що у "рейтинг" не увійшли Херсон та окуповані території, оскільки немає достатніх даних про вартість житла там.
Також зазначимо, що ціни на первинному ринку зараз майже дорівнюють вторинці, а подекуди навіть її перевищують. До початку повномасштабної війни - ситуація була протилежна.
Покупцям житла у новобудовах варто ще врахувати, скільки коштів потрібно вкласти у ремонт квартири "з нуля".
Найнижчі ціни у новобудовах на однокімнатні квартири (скриншот)
Читайте також про те, що за останні пів року ціни на житло в Чернівцях помітно зросли на вторинному ринку на 13-14%, на первинному - на 2%. Наразі Чернівці займають четверте місце серед українських міст за вартістю житла.
Раніше ми писали про те, де зараз вищі ціни на оренду житла - у Львові чи Ужгороді.
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