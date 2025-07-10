Жилье за "копейки". Сколько стоят самые дешевые квартиры в новостройках
Несмотря на войну, рынок новостроек в Украине остается активным: растет количество сданного жилья, а цены - растут. Иногда стоимость "квадрата" на первичке не уступает вторичке.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, где еще можно купить "первичку" по доступной цене.
Во сколько обойдется самая дешевая квартира в новостройке
Рынок новостроек в Украине продолжает развиваться: цены на жилье растут, появляются новые ЖК. В прошлом году лидером по количеству введенного в эксплуатацию жилья стал Киев. За 12 месяцев (четвертый квартал 2023-го и три квартала 2024-го) в столице сдали 10,7 тысячи квартир - это на 13% больше, чем раньше.
На втором месте оказалась Киевская область с почти 8,6 тысячи новых квартир, а третью строчку занял Львов - там ввели 5,4 тысячи квартир.
Сейчас стоимость "квадрата" на первичном рынке колеблется от 610 до 1390 долларов. Дешевле всего в Запорожье, дороже всего - во Львове.
Однако самые низкие цены на однокомнатные квартиры - в Сумах, поскольку здесь представлены в основном небольшие площади жилья. Дороже всего - в Киеве, поскольку в планировки большинства застройщиков заложены просторные квартиры.
Самые низкие цены на однокомнатные квартиры на первичке:
- Сумы - 23 500 долларов;
- Николаев - 24 800 долларов;
- Запорожье - 26 700 долларов;
- Харьков - 27 800 долларов;
- Чернигов - 28 600 долларов;
- Хмельницкий - 29 тысяч долларов;
- Тернополь - 31 500 долларов;
- Черкассы - 32 300 долларов;
- Житомир - 34 300 долларов;
- Полтава - 33 400 долларов;
- Ивано-Франковск - 34 800 долларов;
- Кропивницкий - 36 700 долларов;
- Одесса - 37 200 долларов;
- Винница - 37 700 долларов;
- Ужгород - 43 000 долларов;
- Луцк - 43 400 долларов;
- Ровно - 44 тысячи долларов;
- Черновцы - 47 400 долларов;
- Львов - 59 600 долларов;
- Киев - 59 900 долларов.
Добавим, что в "рейтинг" не вошли Херсон и оккупированные территории, поскольку нет достаточных данных о стоимости жилья там.
Также отметим, что цены на первичном рынке сейчас почти равны вторичке, а иногда даже ее превышают. До начала полномасштабной войны - ситуация была противоположная.
Покупателям жилья в новостройках стоит еще учесть, сколько средств нужно вложить в ремонт квартиры "с нуля".
Самые низкие цены в новостройках на однокомнатные квартиры (скриншот)
Читайте также о том, что за последние полгода цены на жилье в Черновцах заметно выросли на вторичном рынке на 13-14%, на первичном - на 2%. Сейчас Черновцы занимают четвертое место среди украинских городов по стоимости жилья.
Ранее мы писали о том, где сейчас выше цены на аренду жилья - во Львове или Ужгороде.
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