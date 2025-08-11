Житло у Києві: скільки коштує "квадрат" у новобудовах і які райони найдорожчі

Скільки коштують новобудови в Києві

Київ у першому півріччі посів другу позицію за кількістю введеного житла в експлуатацію - 4076 квартир (121 приватний будинок та 3 955 квартир в багатоквартирних домах). За обсягами нового житла він поступився лише Київській області, де здали 5 472 одиниці житла.

Ціни на житло у новобудовах Києва:

економ - 980 доларів;

комфорт - 1 120 доларів;

бізнес - 1 740 доларів;

преміум - 3 220 доларів.

Додамо, що в Києві зараз 175 новобудов у продажу. 104 забудовники надають розтермінування. У 48 є можливість придбати квартиру за іпотечною програмою "єОселя", ще у 24 - взяти у кредит.

ЛУН влітку провів опитування серед покупців про те, як на їхню думку, ціни на первинці змінюватимуться надалі. 42% вважають, що вартість у столичних новобудовах зросте. Скільки ж думають, що вона не зміниться, а 15% кажуть, шо ціна впаде.

Ціни на житло у новобудовах Києва (скриншот сайту ЛУН)

Де найвищі ціни у Києві

Традиційно найдорожчим районом столиці залишається Печерськ, тут вартість "квадрата" у новобудову вдвічі більша за середню ціну по Києву.

Ціни на новобудови у різних районах:

Печерськ - 2 870 доларів;

Шевченківський - 1 800 доларів;

Поділ - 1 660 доларів;

Голосівський - 1 320 доларів;

Оболонський - 1210 доларів;

Солом'янський - 1210 доларів;

Святошинський - 1200 доларів;

Дарницький - 1060 доларів;

Дніпровський - 1010 доларів;

Деснянський - 950 доларів.

Ціни на первинці у різних районах Києві (скриншот сайту ЛУН)