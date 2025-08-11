Житло у Києві: скільки коштує "квадрат" у новобудовах і які райони найдорожчі

За останні пів року ціни у новобудовах Києва зросли на 1% у валюті. В середньому "квадрат" житла на первинці продають за 1320 доларів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Київ у першому півріччі посів другу позицію за кількістю введеного житла в експлуатацію - 4076 квартир (121 приватний будинок та 3 955 квартир в багатоквартирних домах). За обсягами нового житла він поступився лише Київській області, де здали 5 472 одиниці житла.
Ціни на житло у новобудовах Києва:
Додамо, що в Києві зараз 175 новобудов у продажу. 104 забудовники надають розтермінування. У 48 є можливість придбати квартиру за іпотечною програмою "єОселя", ще у 24 - взяти у кредит.
ЛУН влітку провів опитування серед покупців про те, як на їхню думку, ціни на первинці змінюватимуться надалі. 42% вважають, що вартість у столичних новобудовах зросте. Скільки ж думають, що вона не зміниться, а 15% кажуть, шо ціна впаде.
Традиційно найдорожчим районом столиці залишається Печерськ, тут вартість "квадрата" у новобудову вдвічі більша за середню ціну по Києву.
Ціни на новобудови у різних районах:
