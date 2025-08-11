UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Житло у Києві: скільки коштує "квадрат" у новобудовах і які райони найдорожчі

Скільки коштує житло у новобудовах Києва (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

За останні пів року ціни у новобудовах Києва зросли на 1% у валюті. В середньому "квадрат" житла на первинці продають за 1320 доларів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Скільки коштують новобудови в Києві

Київ у першому півріччі посів другу позицію за кількістю введеного житла в експлуатацію - 4076 квартир (121 приватний будинок та 3 955 квартир в багатоквартирних домах). За обсягами нового житла він поступився лише Київській області, де здали 5 472 одиниці житла.

Ціни на житло у новобудовах Києва:

  • економ - 980 доларів;
  • комфорт - 1 120 доларів;
  • бізнес - 1 740 доларів;
  • преміум - 3 220 доларів.

Додамо, що в Києві зараз 175 новобудов у продажу. 104 забудовники надають розтермінування. У 48 є можливість придбати квартиру за іпотечною програмою "єОселя", ще у 24 - взяти у кредит.

ЛУН влітку провів опитування серед покупців про те, як на їхню думку, ціни на первинці змінюватимуться надалі. 42% вважають, що вартість у столичних новобудовах зросте. Скільки ж думають, що вона не зміниться, а 15% кажуть, шо ціна впаде.

Ціни на житло у новобудовах Києва (скриншот сайту ЛУН)

Де найвищі ціни у Києві

Традиційно найдорожчим районом столиці залишається Печерськ, тут вартість "квадрата" у новобудову вдвічі більша за середню ціну по Києву.

Ціни на новобудови у різних районах:

  • Печерськ - 2 870 доларів;
  • Шевченківський - 1 800 доларів;
  • Поділ - 1 660 доларів;
  • Голосівський - 1 320 доларів;
  • Оболонський - 1210 доларів;
  • Солом'янський - 1210 доларів;
  • Святошинський - 1200 доларів;
  • Дарницький - 1060 доларів;
  • Дніпровський - 1010 доларів;
  • Деснянський - 950 доларів.

Ціни на первинці у різних районах Києві (скриншот сайту ЛУН)

Читайте також про те, що ціни на первинному ринку нерухомості в Україні коливаються від 600 до 1360 доларів за "квадрат". Найдешевше первинка коштує у Запоріжжі, найдорожче - у Львові. На купівлю житла у новобудовах діє державна іпотечна програма "єОселя".

Раніше ми про те, що за останні пів року ціни на оренду в Україні підскочили на всі види житла, втім не у всіх містах. Абсолютним лідером зі здорожчання стала Одеса, де вартість квартир зросла у більш як двічі.

Київ