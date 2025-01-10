Житло у Харкові та області. Що зараз відбувається з ринком нерухомості у прифронтовому регіоні

Що відбувається з ринком нерухомості у Харкові

"Ринок нерухомості отримав новий великий стрес, реєстри не працюють через хакерську атаку вже три тижні, тому зупинилось і "єВідновлення". Ми очікуємо, що терміни сертифікатів, які видали 2 грудня на 30 днів, продовжать. Зараз про якусь динаміку на ринку не можемо говорити, втім люди цікавляться житлом у різних районах", - пояснює експерт.

За словами Манжос, зараз середня вартість 1 кв. м однокімнатних малогабаритних квартир на вторинному ринку зараз становить 500 доларів.

"У лютому торік ціна в середньому становила 690 доларів за "квадрат" на вторинному ринку. Йдеться саме не про ціну, яку просять клієнти, а про ціну реальних продажів. У червні житло подешевшало і найнижчі показники були у серпні - 465 доларів за 1 кв. м. У листопаді ціна вже піднялась до 540 доларів. По грудню замало даних, бо третину місяця ми не працювали через реєстри", - каже рієлтор.

За даними сайту ЛУН, однокімнатні квартири на вторинному ринку коштують 20 тисяч доларів, двокімнатні - 30 тисяч, трикімнатні - 34 тисячі.

У новобудовах 1 кв. м без ремонту продають за 670 доларів, з ремонтом - 1000 доларів. Зараз у місті в продажу 37 ЖК. За 2024 рік в експлуатацію здали 1 570 квартир, це майже вдвічі менше, ніж у 2023 році.

"Зараз зменшилась кількість об'єктів на ринку. Дехто вже продав своє житло, а дехто не готовий його реалізовувати за низькими цінами. Однокімнатну квартиру у Харкові можна знайти за 16 тисяч доларів, а гостинку зі своїм санвузлом за 5 тисяч доларів. Люди, які виїхали за кордон, за цю суму нічого там не зможуть купити. Їм простіше притримати це житло, бо це дає надію повернутись. Продають хіба що другу чи третю квартиру, яку раніше здавали в оренду", - говорить Манжос.

Вартість оренди у місті зараз також мінімальна. Однокімнатні квартири здають від 3 тисяч на місяць, двокімнатні - 5 тисяч, трикімнатні - 8 тисяч гривень.

При цьому експерт наголошує, що з початку війни ціни у Харкові в доларовому еквіваленті впали, але треба зважати, що сам долар виріс майже на 60%, при цьому люди продовжують заробляти в гривнях.

Додамо, що зараз Харків входить у перелік міст із найдешевшою нерухомістю. У цьому списку також Херсон, Запоріжжя і Суми.

Ціни на первинному ринку Харкова (скриншот сайту ЛУН)

Яка ситуація в області

"У тих районах Харківської області, які постраждали, продажу нерухомості взагалі немає. Наприклад, Куп'янський, Харківський. У деякі райони ми не можемо поїхати, бо туди треба спеціальні перепустки. У деяких поселеннях власники поки навіть не можуть сфотографувати свої зруйновані домівки, щоб подати на "єВідновлення". Тому у Куп'янську, Вовчанську, Липцях чи Дергачах ніяких продажів не може бути", - каже Манжос.

Експерт при цьому наголошує, що тих грошей, які виділяють за програмою "єВідновлення" не вистачає, щоб покрити реальні потреби жителів області. Більшість людей, які втратили своє житло в області, можуть на виплати дозволити собі житло хіба що в Харкові.

"За зруйноване житло видають приблизно 1,4 млн гривень. Окрім Харкова, де вони можуть купити житло по Україні? У нас в місті за ці гроші можна взяти трикімнатну квартиру на 70-80 метрів. Тому люди вкладаються у Харкові і завдяки цьому ринок у місті тримається. Зараз ми дуже чекаємо на відкриття реєстрів", - додає рієлтор.

Зазначимо також, що мінімальна сума для першого внеску за іпотечною програмою "єОселя" як в області, так і в самому Харкові становить 231 тисяча гривень.