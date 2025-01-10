Жилье в Харькове и области. Что сейчас происходит с рынком недвижимости в прифронтовом регионе

Что происходит с рынком недвижимости в Харькове

"Рынок недвижимости получил новый большой стресс, реестры не работают из-за хакерской атаки уже три недели, поэтому остановилось и "єВідновлення". Мы ожидаем, что сроки сертификатов, которые выдали 2 декабря на 30 дней, продлят. Сейчас о какой-то динамике на рынке не можем говорить, однако люди интересуются жильем в разных районах", - объясняет эксперт.

По словам Манжос, сейчас средняя стоимость 1 кв. м однокомнатных малогабаритных квартир на вторичном рынке сейчас составляет 500 долларов.

"В феврале прошлого года цена в среднем составляла 690 долларов за "квадрат" на вторичном рынке. Речь идет именно не о цене, которую просят клиенты, а о цене реальных продаж. В июне жилье подешевело и самые низкие показатели были в августе - 465 долларов за 1 кв. м. В ноябре цена уже поднялась до 540 долларов. По декабрю мало данных, потому что треть месяца мы не работали через реестры", - говорит риелтор.

По данным сайта ЛУН, однокомнатные квартиры на вторичном рынке стоят 20 тысяч долларов, двухкомнатные - 30 тысяч, трехкомнатные - 34 тысячи.

В новостройках 1 кв. м без ремонта продают за 670 долларов, с ремонтом - продают за 1 000 долларов. Сейчас в городе в продаже 37 ЖК. За 2024 год в эксплуатацию сдали 1 570 квартир, это почти вдвое меньше, чем в 2023 году.

"Сейчас уменьшилось количество объектов на рынке. Некоторые люди уже продали свое жилье, а некоторые не готовы его реализовывать по низким ценам. Однокомнатную квартиру в Харькове можно найти за 16 тысяч долларов, а гостинку со своим санузлом за 5 тысяч долларов. Люди, которые выехали за границу, за эту сумму ничего там не смогут купить. Им проще придержать это жилье, потому что это дает надежду вернуться. Продают разве что вторую или третью квартиру, которую раньше сдавали в аренду", - говорит Манжос.

Стоимость аренды в городе сейчас также минимальная. Однокомнатные квартиры сдают от 3 тысяч в месяц, двухкомнатные - 5 тысяч, трехкомнатные - 8 тысяч гривен.

При этом эксперт отмечает, что с начала войны цены в Харькове в долларовом эквиваленте упали, но надо учитывать, что сам доллар вырос почти на 60%, при этом люди продолжают зарабатывать в гривнах.

Добавим, что сейчас Харьков входит в список городов с самой дешевой недвижимостью. В этом списке также Херсон, Запорожье и Сумы.

Цены на первичном рынке Харькова (скриншот сайта ЛУН)

Какая ситуация в области

"В тех районах Харьковской области, которые пострадали, продажи недвижимости вообще нет. Например, Купянский, Харьковский. В некоторые районы мы не можем поехать, потому что туда надо специальные пропуска. В некоторых поселениях владельцы пока даже не могут сфотографировать свои разрушенные дома, чтобы подать на "єВідновлення". Поэтому в Купянске, Волчанске, Липцах или Дергачах никаких продаж не может быть", - говорит Манжос.

Эксперт при этом отмечает, что тех денег, которые выделяют по программе "єВідновлення" не хватает, чтобы покрыть реальные потребности жителей области. Большинство людей, которые потеряли свое жилье в области, могут на выплаты позволить себе жилье разве что в Харькове.

"За разрушенное жилье выдают примерно 1,4 млн гривен. Кроме Харькова, где они могут купить жилье по Украине? У нас в городе за эти деньги можно взять трехкомнатную квартиру на 70-80 метров. Поэтому люди вкладываются в Харьков и благодаря этому рынок в городе держится. Сейчас мы очень ждем открытия реестров", - добавляет риелтор.

Отметим также, что минимальная сумма для первого взноса по ипотечной программе "єОселя" как в области, так и в самом Харькове составляет 231 тысяча гривен.