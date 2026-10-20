Житло в Європі стрімко дорожчає: у яких країнах ціни зросли найбільше

Де житло дорожчало найбільше

За квартал ціни на житло в ЄС зросли на 1,2%, а в єврозоні - на 1,1%. У річному вимірі зростання в єврозоні становило 4%.

У другому кварталі 2026 року найбільше ціни на житло зросли в таких країнах:

Португалія - на 16,5%;

Болгарія - на 15,5%;

Литва - на 14,3%;

Словаччина - на 13,6%;

Хорватія - на 12,7%;

Іспанія та Румунія - на 12,1% у кожній;

Латвія - на 11,4%;

Угорщина - на 10,2%.

У Польщі житло подорожчало на 6,3% за рік, а в Німеччині - на 0,6%.

У яких країнах ціни впали

У трьох країнах ЄС зафіксували річне зниження цін на житло. Найбільше вони впали у Фінляндії - на 2,7%. У Люксембурзі зниження становило 2,2%, а у Франції - 0,8%.

Порівняно з першим кварталом 2026 року ціни на житло знизилися в Угорщині - на 1,4% - та Франції - на 0,8%.

Загалом у другому кварталі 2026 року порівняно з попереднім кварталом ціни на житло зросли у 24 країнах ЄС, а знизилися - у двох.