Жилье в Европе стремительно дорожает: в каких странах цены выросли больше всего

Где жилье дорожало больше всего

За квартал цены на жилье в ЕС выросли на 1,2%, а в еврозоне - на 1,1%. В годовом исчислении рост в еврозоне составил 4%.

Во втором квартале 2026 года больше всего цены на жилье выросли в следующих странах:

Португалия - на 16,5%;

Болгария - на 15,5%;

Литва - на 14,3%;

Словакия - на 13,6%;

Хорватия - на 12,7%;

Испания и Румыния - на 12,1% в каждой;

Латвия - на 11,4%;

Венгрия - на 10,2%.

В Польше жилье подорожало на 6,3% за год, а в Германии - на 0,6%.

В каких странах цены упали

В трех странах ЕС зафиксировали годовое понижение цен на жилье. Больше всего они упали в Финляндии - на 2,7%. В Люксембурге снижение составило 2,2%, а во Франции - 0,8%.

По сравнению с первым кварталом 2026 года цены на жилье снизились в Венгрии - на 1,4% - и Франции - на 0,8%.

Во втором квартале 2026 года по сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье выросли в 24 странах ЕС, а снизились - в двух.