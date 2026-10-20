Жилье в Европе стремительно дорожает: в каких странах цены выросли больше всего

Во втором квартале 2026 года цены на жилье в Евросоюзе выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Самое большое подорожание зафиксировали в Португалии, Болгарии и Литве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Евростата.
За квартал цены на жилье в ЕС выросли на 1,2%, а в еврозоне - на 1,1%. В годовом исчислении рост в еврозоне составил 4%.
Во втором квартале 2026 года больше всего цены на жилье выросли в следующих странах:
В трех странах ЕС зафиксировали годовое понижение цен на жилье. Больше всего они упали в Финляндии - на 2,7%. В Люксембурге снижение составило 2,2%, а во Франции - 0,8%.
По сравнению с первым кварталом 2026 года цены на жилье снизились в Венгрии - на 1,4% - и Франции - на 0,8%.
Во втором квартале 2026 года по сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье выросли в 24 странах ЕС, а снизились - в двух.
Читайте также о том, что на вторичном рынке недвижимости в Киеве изменились цены. За год 1-комнатная квартира подорожала на 1%, тогда как двух- и 3-комнатные подешевели на 6% и 3% соответственно.
Ранее мы писали, что за последние два месяца на 66% увеличилось количество объявлений об аренде квартир в Киеве. При этом в западных областях Украины предложений жилья уменьшилось.