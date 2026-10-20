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Жилье в Европе стремительно дорожает: в каких странах цены выросли больше всего

08:07 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
Что происходит на рынке недвижимости в Европе (коллаж РБК-Украина)

Во втором квартале 2026 года цены на жилье в Евросоюзе выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Самое большое подорожание зафиксировали в Португалии, Болгарии и Литве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Евростата.

Где жилье дорожало больше всего

За квартал цены на жилье в ЕС выросли на 1,2%, а в еврозоне - на 1,1%. В годовом исчислении рост в еврозоне составил 4%.

Во втором квартале 2026 года больше всего цены на жилье выросли в следующих странах:

  • Португалия - на 16,5%;
  • Болгария - на 15,5%;
  • Литва - на 14,3%;
  • Словакия - на 13,6%;
  • Хорватия - на 12,7%;
  • Испания и Румыния - на 12,1% в каждой;
  • Латвия - на 11,4%;
  • Венгрия - на 10,2%.
  • В Польше жилье подорожало на 6,3% за год, а в Германии - на 0,6%.

В каких странах цены упали

В трех странах ЕС зафиксировали годовое понижение цен на жилье. Больше всего они упали в Финляндии - на 2,7%. В Люксембурге снижение составило 2,2%, а во Франции - 0,8%.

По сравнению с первым кварталом 2026 года цены на жилье снизились в Венгрии - на 1,4% - и Франции - на 0,8%.

Во втором квартале 2026 года по сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье выросли в 24 странах ЕС, а снизились - в двух.

Читайте также о том, что на вторичном рынке недвижимости в Киеве изменились цены. За год 1-комнатная квартира подорожала на 1%, тогда как двух- и 3-комнатные подешевели на 6% и 3% соответственно.

Ранее мы писали, что за последние два месяца на 66% увеличилось количество объявлений об аренде квартир в Киеве. При этом в западных областях Украины предложений жилья уменьшилось.

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