Житло за безцінь: за скільки продають квартири у Херсоні в 2025 році

Зараз у Херсоні найнижчі ціни на нерухомість в Україні. Однокімнатну квартиру в середньому продають за 16 тисяч доларів, водночас на ринку чимало пропозицій навіть за ціною 8-12 тисяч доларів.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН та оголошення OLX розповідає, в яку ціну зараз нерухомість у Херсоні.
Херсон досі залишається лідером за дешевизною нерухомості в Україні, оскільки росіяни регулярно його обстрілюють. Відповідно попит на житло тут впав, а от кількість пропозицій зросла - люди намагаються продати нерухомість хоча б за безцінь, аби переїхати у безпечніші регіони.
Ціни на вторинці:
За даними ЛУН, в середньому, щоб зараз заробити на однокімнатну квартиру в Херсоні потрібно відкладати всю зарплату за 3 роки, двокімнатну - 4,3 року, трикімнатну - 5,6 року.
Зазначимо, що ринок новобудов у Херсоні практично "заморозився" із початку повномасштабної війни - спершу місто потрапило під окупації, а після звільнення постійно потерпає від російських атак. Тож зараз у продажу присутні лише раніше зведені ЖК.
Ціни на первинному ринку залежать від класу житла:
Ціни на оренду житла в Херсоні теж найнижчі в Україні. В середньому однокімнатну квартиру здають від 2 700 до 3 500 гривень на місяці. Двокімнатну можна зняти за 3500 - 5000 гривень. Трикімнатні коштують 5 500 - 6 000 гривень.
Читайте також про те, що після початку повномасштабної війни ринок нерухомості в Сумах зазнав обвалу. Зараз місто стабільно входить до п’ятірки населених пунктів із найнижчими цінами на житло в Україні. Водночас за останні шість місяців вартість квартир почала поступово зростати.
Раніше ми писали про те, що після тривалого затишшя ринок нерухомості в Харкові ожив: за останні пів року вартість квартир на вторинці підскочила на 10-17% у валюті, залежно від виду житла.
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