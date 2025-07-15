Житло за безцінь: за скільки продають квартири у Херсоні в 2025 році

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Херсон досі залишається лідером за дешевизною нерухомості в Україні, оскільки росіяни регулярно його обстрілюють. Відповідно попит на житло тут впав, а от кількість пропозицій зросла - люди намагаються продати нерухомість хоча б за безцінь, аби переїхати у безпечніші регіони.

Ціни на вторинці:

однокімнатні квартири - 16 тисяч доларів;

двокімнатні - 23 тисячі доларів;

трикімнатні - 30 тисяч доларів.

За даними ЛУН, в середньому, щоб зараз заробити на однокімнатну квартиру в Херсоні потрібно відкладати всю зарплату за 3 роки, двокімнатну - 4,3 року, трикімнатну - 5,6 року.

Оголошення про продаж квартир у Херсоні (скриншот OLX)

Яка вартість житла на первинці

Зазначимо, що ринок новобудов у Херсоні практично "заморозився" із початку повномасштабної війни - спершу місто потрапило під окупації, а після звільнення постійно потерпає від російських атак. Тож зараз у продажу присутні лише раніше зведені ЖК.

Ціни на первинному ринку залежать від класу житла:

економ - 510 доларів;

комфорт - 650 доларів;

бізнес - 1 010 доларів;

преміум - 1 040 доларів.

Вартість житла у новобудовах (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує оренда

Ціни на оренду житла в Херсоні теж найнижчі в Україні. В середньому однокімнатну квартиру здають від 2 700 до 3 500 гривень на місяці. Двокімнатну можна зняти за 3500 - 5000 гривень. Трикімнатні коштують 5 500 - 6 000 гривень.

Ціни на оренду житла в Херсоні (скриншот сайту OLX)