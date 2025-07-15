Жилье по дешевке: за сколько продают квартиры в Херсоне в 2025 году

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Херсон до сих пор остается лидером по дешевизне недвижимости в Украине, поскольку россияне регулярно его обстреливают. Соответственно спрос на жилье здесь упал, а вот количество предложений выросло - люди пытаются продать недвижимость хотя бы по дешевке, чтобы переехать в более безопасные регионы.

Цены на вторичке:

однокомнатные квартиры - 16 тысяч долларов;

двухкомнатные - 23 тысячи долларов;

трехкомнатные - 30 тысяч долларов.

По данным ЛУН, в среднем, чтобы сейчас заработать на однокомнатную квартиру в Херсоне нужно откладывать всю зарплату за 3 года, двухкомнатную - 4,3 года, трехкомнатную - 5,6 года.

Объявления о продаже квартир в Херсоне (скриншот OLX)

Какая стоимость жилья на первичке

Отметим, что рынок новостроек в Херсоне практически "заморозился" с начала полномасштабной войны - сначала город попал под оккупацию, а после освобождения постоянно страдает от российских атак. Поэтому сейчас в продаже присутствуют только ранее возведенные ЖК.

Цены на первичном рынке зависят от класса жилья:

эконом - 510 долларов;

комфорт - 650 долларов;

бизнес - 1 010 долларов;

премиум - 1 040 долларов.

Стоимость жилья в новостройках (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит аренда

Цены на аренду жилья в Херсоне тоже самые низкие в Украине. В среднем однокомнатную квартиру сдают от 2 700 до 3 500 гривен в месяц. Двухкомнатную можно снять за 3500 - 5000 гривен. Трехкомнатные стоят 5 500 - 6 000 гривен.

Цены на аренду жилья в Херсоне (скриншот сайта OLX)