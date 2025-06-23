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Найдешевше житло в Україні? Як змінилися ціни на квартири у Сумах

Суми, Понеділок 23 червня 2025 12:07
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Найдешевше житло в Україні? Як змінилися ціни на квартири у Сумах Скільки тепер коштує житло у Сумах (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Після початку повномасштабного вторгнення ринок нерухомості Сум обвалився. Сьогодні місто стабільно входить до п’ятірки з найдешевшим житлом в Україні. Водночас за останні пів року ціни почали зростати.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає про те, скільки зараз коштує нерухомість у Сумах.

Скільки коштує житло у Сумах

Ціни на вторинці у Сумах почали плавно підвищуватись з грудня 2024 року. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири - на 15%. Зараз вони в середньому коштують 23 тисячі доларів.

Двокімнатні зросли у ціні на 2%, тепер їх продають за 31 тисячу доларів. Вартість трикімнатних квартир не змінилась, вони коштують 36 тисяч доларів.

В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у місті треба відкладати усю зарплату протягом 4,4 року, на двокімнатну - 5,9 року, трикімнатну - 6,9 року.

Додамо, що зараз Суми на четвертій позиції у рейтингу найдешевшого житла в Україні. Його обігнали Харків, Миколаїв та Запоріжжя.

Найдешевше житло в Україні? Як змінилися ціни на квартири у СумахЦіни на вторинному ринку Сум (скриншот)

Вартість житла на первинному ринку не змінилась, в середньому "квадрат" комфорт-класу коштує 620 доларів, економ-класу - 430 доларів. Зараз у продажі 9 черг ЖК, одна перебуває на етапі будівництва.

Ціна на оренду теж залишається стабільною протягом останніх 6 місяців. Однокімнатні квартири здають за 9 тисяч гривень, двокімнатні - 12 тисяч гривень. Даних про трикімнатні - недостатньо.

Раніше ми писали про те, що після тривалого затишшя ринок нерухомості в Харкові ожив: за останні пів року вартість квартир на вторинці підскочила на 10-17% у валюті, залежно від виду житла.

Читайте також про те, де під Києвом найнижчі ціни на нерухомість і скільки там зараз коштують квартири.

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