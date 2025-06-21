Харків здивував новими цінами: скільки тепер коштує житло і що відбувається на ринку
Після тривалого затишшя ринок нерухомості в Харкові ожив: за останні пів року вартість квартир на вторинці підскочила на 10-17% у валюті, залежно від виду житла.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, за скільки тепер продають житло у Харкові та що з цінами на оренду.
Скільки тепер коштують квартири у Харкові
Після початку повномасштабної війни ціни на нерухомість у Харкові різко впали. Увесь цей час місто входить у п'ятірку обласних центрів із найдешевшим житлом. Вартість квартир тут досі залишається низькою, але стрімке підвищення цін протягом останніх пів року свідчить, що ринок адаптувався до воєнних викликів.
Ціни на житло у Харкові:
- однокімнатні квартири - 22 тисячі доларів, вартість зросла на 10%;
- двокімнатні квартири - 38 тисяч доларів, подорожчання становить 17%;
- трикімнатні квартири - 38 тисяч доларів, ціни підскочили на 17%.
Хоч середня ціна однокімнатної квартири становить 22 тисячі доларів, на ринку чимало пропозицій продажу по 5-15 тисячі доларів.
Найдорожче квартири продають у Шевченківському та Основ'янському районах, найдешевше - у Київському (однокімнатні) та на Салтівці (дво- і трикімнатні квартири).
За даними ЛУН, щоб заробити зараз на квартиру в Харкові, потрібно відкладати усю зарплату протягом 3,5 року.
Ціни на квартири у Харкові (скриншот сайту ЛУН)
Що з цінами у новобудовах
Ціни на первинному ринку Харкова залишаються стабільними протягом останніх 6 місяців. "Квадрат" житла коштує:
- економ-клас - 510 доларів;
- комфорт - 550 доларів;
- бізнес - 800 доларів;
- преміум - 1 190 доларів.
Зараз у Харкові в продажі 36 черг ЖК. Житло там можна придбати за програмою "єОселя", у кредит або ж взяти розтермінування у забудовника.
Ринок новобудов у Харкові (скриншот сайту ЛУН)
Яка вартість оренди у місті
Оренда у Харкові залишається стабільною. Тут одні із найнижчих цін у країні:
- однокімнатні квартири здають за 4 тисячі гривень;
- двокімнатні - 6 тисяч гривень;
- трикімнатні - 8 тисяч гривень.
Найдорожчі квартири в Основ'янському та Шевченківському районах, найдешевші - у Київському та на Салтівці.
Ціни на оренду (скриншот сайту ЛУН)
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Раніше ми писали про те, де зараз вищі ціни на нерухомість - у Києві чи Львові.
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