Харків здивував новими цінами: скільки тепер коштує житло і що відбувається на ринку

Після тривалого затишшя ринок нерухомості в Харкові ожив: за останні пів року вартість квартир на вторинці підскочила на 10-17% у валюті, залежно від виду житла.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, за скільки тепер продають житло у Харкові та що з цінами на оренду.

Скільки тепер коштують квартири у Харкові

Після початку повномасштабної війни ціни на нерухомість у Харкові різко впали. Увесь цей час місто входить у п'ятірку обласних центрів із найдешевшим житлом. Вартість квартир тут досі залишається низькою, але стрімке підвищення цін протягом останніх пів року свідчить, що ринок адаптувався до воєнних викликів.

Ціни на житло у Харкові:

однокімнатні квартири - 22 тисячі доларів, вартість зросла на 10%;

двокімнатні квартири - 38 тисяч доларів, подорожчання становить 17%;

трикімнатні квартири - 38 тисяч доларів, ціни підскочили на 17%.

Хоч середня ціна однокімнатної квартири становить 22 тисячі доларів, на ринку чимало пропозицій продажу по 5-15 тисячі доларів.

Найдорожче квартири продають у Шевченківському та Основ'янському районах, найдешевше - у Київському (однокімнатні) та на Салтівці (дво- і трикімнатні квартири).

За даними ЛУН, щоб заробити зараз на квартиру в Харкові, потрібно відкладати усю зарплату протягом 3,5 року.

Ціни на квартири у Харкові (скриншот сайту ЛУН)

Що з цінами у новобудовах

Ціни на первинному ринку Харкова залишаються стабільними протягом останніх 6 місяців. "Квадрат" житла коштує:

економ-клас - 510 доларів;

комфорт - 550 доларів;

бізнес - 800 доларів;

преміум - 1 190 доларів.

Зараз у Харкові в продажі 36 черг ЖК. Житло там можна придбати за програмою "єОселя", у кредит або ж взяти розтермінування у забудовника.

Ринок новобудов у Харкові (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість оренди у місті

Оренда у Харкові залишається стабільною. Тут одні із найнижчих цін у країні:

однокімнатні квартири здають за 4 тисячі гривень;

двокімнатні - 6 тисяч гривень;

трикімнатні - 8 тисяч гривень.

Найдорожчі квартири в Основ'янському та Шевченківському районах, найдешевші - у Київському та на Салтівці.

Ціни на оренду (скриншот сайту ЛУН)