Квартири у Львові: що стримує покупців і скільки вони готові платити восени 2026 року

Кожен четвертий опитаний розглядає можливість купити житло у Львові протягом найближчих одного-трьох років. Водночас для багатьох потенційних покупців головною перешкодою залишаються високі ціни та брак грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Нерухомість.

За даними опитування, 25% учасників планують придбати нерухомість у Львові протягом найближчих одного-трьох років. Із них 4% уже активно шукають житло, а ще 21% поки лише розглядають таку можливість.

Найчастіше квартиру хочуть купити для власного проживання - так відповіли 57% опитаних. Ще 28% розглядають нерухомість як інвестицію для подальшої здачі в оренду або перепродажу, а 14% планують придбати житло для дітей чи інших членів родини.

Скільки людей планують купити житло у Львові? (інфографіка: OLX Нерухомість)

Що заважає купити квартиру у Львові

Серед тих, хто не планує купувати житло, причиною найчастіше називали його високу вартість - про це сказали 44% респондентів. Ще 36% не мають достатньо коштів, а 27% не готові ухвалювати рішення через невизначеність.

Також 19% опитаних розглядають можливість придбання житла в іншому місті України, 9% - за кордоном. Ще 8% зазначили, що не мають доступу до іпотеки або кредитування.

Скільки готові витратити на житло

Найбільше потенційних покупців орієнтуються на бюджет від 31 до 50 тисяч доларів - таку суму назвав 31% опитаних.

Ще 23% готові витратити від 51 до 70 тисяч доларів, а 19% - до 30 тисяч доларів. Бюджет від 71 до 90 тисяч доларів розглядають 12% респондентів. Понад 91 тисячу доларів готові заплатити 2%, тоді як 13% поки не визначилися із сумою.

Скільки грошей українці готові витрачати на житло у Львові? (інфографіка: OLX Нерухомість)

Що важливо покупцям під час вибору квартири

Насамперед люди звертають увагу на вартість житла - цей критерій назвали 52% учасників опитування. Майже так само важливим є розташування поруч магазинів, шкіл і дитячих садків - 48%. Тихий район має значення для 46% опитаних, а близькість до парку чи зеленої зони - для 35%.

Водночас покупці враховують і те, наскільки житло пристосоване до можливих перебоїв. Наявність укриття та автономного опалення важливі для 37% респондентів, а резервного живлення - для 30%.

Чи вважають львівську нерухомість вигідною інвестицією

Більшість опитаних позитивно оцінюють перспективи вкладень у житло у Львові. 77% вважають, що нерухомість у місті може бути хорошою довгостроковою інвестицією на горизонті п'яти-десяти років. Не погоджуються з цим 12%.

Серед причин, які впливають на таку оцінку, найчастіше називали відносну безпеку міста - 49%. Також респонденти звертали увагу на можливості для роботи та бізнесу (31%), наявність родини й друзів (27%), близькість до країн ЄС і транспортне сполучення (25%). Очікувану дохідність від оренди назвали 13% опитаних.

Критерії житла для купівлі (інфографіка: OLX Нерухомість)

Як планують фінансувати купівлю

Найчастіше потенційні покупці розраховують на власні заощадження - цей варіант обрали 65% респондентів.

Ще 37% розглядають державні програми, зокрема "єОселю", а 23% - звичайну іпотеку або кредит. Розстрочку від забудовника назвали 19% опитаних. Така сама частка розраховує на допомогу родини, а 17% планують продати іншу нерухомість, щоб профінансувати купівлю.

Що відбувається на ринку оренди та продажу

У жовтні 2026 року пропозиція квартир для оренди у Львові скоротилася на 24% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас медіанна вартість оренди зросла на 38% і наблизилася до 25 тисяч гривень на місяць.

Конкуренція серед охочих орендувати житло також посилилася: кількість відгуків на одне оголошення збільшилася з 15,5 до 40,7.

На вторинному ринку кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир зросла на 4% за рік, а кількість відгуків на них - на 18%. У середньому на одне оголошення припадало 15,3 відгука.

Медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку за цей час зросла з 2,81 до 3,48 млн гривень. У доларовому еквіваленті ціна збільшилася з 66,8 до 75,6 тисячі доларів.