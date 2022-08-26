Жителям Запорожской области советуют запасаться "буржуйками" и электробатареями
В Запорожской области зимой может возникнуть критическая ситуация с отоплением. Жителям советуют приобрести электробатареи или" буржуйки", а также топливо для них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Областные власти отмечают, что оккупированные территории в холодный период могут остаться без газа и света. Жителей призвали эвакуироваться. Если уехать нет возможности, тогда советуют запастись альтернативным топливом - углем, дровами и пеллетами.
Жителям подконтрольных территорий, которые живут в частных домах, стоит приобрести электрическую батарею, твердотопливный котел или "буржуйку".
В многоквартирных домах ситуация сложнее. Альтернативой являются электрические обогреватели.
"Надо учесть состояние внутренних электрических сетей в доме, чтобы не спровоцировать пожар", - говорится в сообщении.
Как подготовиться к отопительному сезону?
Жителям объяснили, как минимизировать потерю тепла. Для этого нужно подготовить квартиру:
- установить теплоотражающие экраны между стеной и батареей;
- убрать шторы на уровне батареи;
- провести теплоизоляцию окон и дверей (заклеить окна скотчем или клейкой лентой);
- максимально утеплить балкон.
В самом многоквартирном доме нужно оперативно провести аварийно-ремонтные работы, а также:
- провести теплоизоляцию внутридомовых сетей теплоснабжения;
- утеплить двери и окна в подъездах;
- проверить арматуру регулировки на входе;
Напомним, вчера жители оккупированной территории Запорожской области остались без электроэнергии. Ранее в регионе отключили газ.
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