Жителям Запорізької області радять запасатися "буржуйками" та електробатареями
У Запорізькій області взимку може виникнути критична ситуація з опаленням. Жителям радять придбати електробатареї чи "буржуйки", а також паливо для них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
Обласна влада зазначає, що окуповані території у холодний період можуть залишитися без газу та світла. Жителів закликали евакуюватися. Якщо виїхати немає можливості, тоді радять запастися альтернативним паливом - вугіллям, дровами та пелетами.
Жителям підконтрольних територій, які мешкають у приватних будинках, варто придбати електричну батарею, твердопаливний котел чи "буржуйку".
У багатоквартирних будинках ситуація складніше. Альтернативою є електричні обігрівачі.
"Треба врахувати стан внутрішніх електричних мереж у будинку, щоб також не спровокувати пожежу", - йдеться у повідомленні.
Як підготуватися до опалювального сезону?
Жителям пояснили, як мінімізувати втрату тепла. Для цього потрібно підготувати квартиру:
- встановити тепловідбиваючі екрани між стіною та батареєю;
- прибрати штори на рівні батареї;
- провести теплоізоляцію вікон та дверей (заклеїти вікна скотчем або клейкою стрічкою);
- максимально утеплити балкон.
У самому багатоквартирному будинку потрібно оперативно провести аварійно-ремонтні роботи, а також:
- провести теплоізоляцію внутрішньобудинкових мереж теплопостачання;
- утеплити двері й вікна в під’їздах;
- перевірити арматуру регулювання на вході;
Нагадаємо, вчора мешканці окупованої території Запорізької області залишилися без електроенергії. Раніше в регіоні відключили газ.
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