Жителям Сумщини компенсуватимуть витрати на електроенергію: кого стосується

З 1 жовтня мешканці прикордонних громад Сумської області отримуватимуть компенсацію за електроенергію. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.
Про це пише РБК-України із посиланням на постанову Кабміну.
Йдеться про родини, які живуть на територіях активних або можливих бойових дій та вже користуються субсидіями чи пільгами.
У Сумській області до зони можливих бойових дій входять повністю або частково 20 прикордонних громад. Ще три громади - Білопільська, Середина-Будська та Великописарівська - мають статус територій активних бойових дій.
Згідно з постановою, держава відшкодовуватиме вартість:
Наприклад, якщо у родині четверо людей і більше, компенсація становитиме максимум 300 кВт.
Подавати заяви не потрібно - виплати нараховуватиме Пенсійний фонд автоматично разом із субсидіями та пільгами.
Компенсація скасовується у випадках, якщо:
Ця ініціатива охоплює не лише Сумщину. Допомогу отримають понад 120 тисяч домогосподарств у Донецькій, Харківській, Запорізькій та Сумській областях, а також частково на Херсонщині.
