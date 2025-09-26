Жителям Сумской области будут компенсировать расходы на электроэнергию: кого касается

С 1 октября жители приграничных громад Сумской области будут получать компенсацию за электроэнергию. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
Речь идет о семьях, которые живут на территориях активных или возможных боевых действий и уже пользуются субсидиями или льготами.
В Сумской области в зону возможных боевых действий входят полностью или частично 20 приграничных громад. Еще три громады - Белопольская, Середина-Будская и Великописаревская - имеют статус территорий активных боевых действий.
Согласно постановлению, государство будет возмещать стоимость:
Например, если в семье четыре человека и больше, компенсация составит максимум 300 кВт.
Подавать заявления не нужно - выплаты будет начислять Пенсионный фонд автоматически вместе с субсидиями и льготами.
Компенсация отменяется в случаях, если:
Эта инициатива охватывает не только Сумскую область. Помощь получат более 120 тысяч домохозяйств в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Сумской областях, а также частично в Херсонской.
Читайте также о том, что ЮНИСЕФ объявил зимний план для поддержки украинцев на 2025-2026 годы, он предусматривает 65 миллионов долларов помощи. Приоритет - домохозяйства в прифронтовых регионах, где потребности являются самыми острыми.
Ранее мы подробно объясняли, как украинцы могут самостоятельно проверить, назначили ли им субсидию.