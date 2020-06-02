Жителям оккупированного Крыма воды хватает, - Чубаров

Жителям оккупированного Крыма хватает воды. Однако оккупантам не хватает водных ресурсов для развертывания своей деятельности.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

В частности, по его словам, оккупантам не хватает воды для строительства жилья для военнослужащих и для переселенных с территории РФ жителей.

"В Крыму нет недостатка воды до такой степени, чтобы не хватало людям для их нормальной жизнедеятельности, но для многих сфер, которые развернули сейчас оккупанты, в том числе строительство жилья для военных, и для тех, кого переселяют из России нужна вода", - сказал Чубаров.

В то же время, он подчеркнул, что решение этой проблемы возможно лишь путем поставки днепровской воды с материковой части Украины.

Ранее Резников заявил, что возобновление поставок воды в оккупированный Россией Крым возможно после освобождения оккупированных территорий.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма.