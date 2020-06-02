Жителям окупованого Криму води вистачає, - Чубаров

Жителям окупованого Криму вистачає води. Однак окупантам не вистачає водних ресурсів для розгортання своєї діяльності.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Зокрема, за його словами, окупантам не вистачає води для будівництва житла для військовослужбовців та для переселених з території РФ жителів.

"В Криму немає браку води до такої міри, щоб не вистачало людям для їх нормальної життєдіяльності, але для багатьох сфер, які розгорнули зараз окупанти, в тому числі будівництво житла для військових, і для тих, кого вони переселяють з Росії потрібна вода", - сказав Чубаров.

Водночас, він наголосив, що вирішення цієї проблеми можливе лише шляхом постачання дніпровської води з материкової частини України.

Раніше Резніков заявив, що відновлення постачання води в окупований Росією Крим можливо після звільнення окупованих територій.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати Росії з водопостачанням на території окупованого Криму.