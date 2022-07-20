Мешканцям Нікополя запропонували тимчасово переселитися в район через обстріли, що частішали

Останнім часом обстріли окупантів Нікополя в Дніпропетровської області почастішали. Мешканцям запропонували тимчасово переселитися до району, житло нададуть безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Шановні жителі міста Нікополь, сьогодні ворожі обстріли з боку окупованого Енергодару стали регулярними. У зв’язку з існуванням реальної загрози вашому життю та здоров’ю, громади Нікопольського району, розташовані вглиб території, готові надати для вас житло на час загострення бойових дій!" - написав він.

За словами Євтушенка, мова йде про тимчасовий, більш безпечний прихисток.

"Щойно небезпека мине ви повернетеся до рідного міста", - додав він.

На даний час є тимчасове житло для 100 осіб. Телефон "гарячої лінії": 380 98 601 2561.