Жителям Литвы раздадут таблетки йода на случай аварии на Белорусской АЭС

Фото: БелАЭС (facebook com belaes)

Таблетки йодида калия, которые должны защищать щитовидную железу в случае аварии на Белорусской АЭС, поступят в аптеки Вильнюса в начале октября. Чтобы получить их, необходимо будет прийти с электронным рецептом.

Об этом сообщили LRT в мэрии литовской столицы.

В Вильнюсе планируют бесплатно распространить 2,1 млн таблеток, а всего для жителей муниципалитетов, расположенных в радиусе 100 км от станции, министерство здравоохранения Литвы выделило 4 млн таблеток.

Этот препарат должен защитить щитовидную железу в случае выброса радиоактивных материалов.

Напомним, запуск БелАЭС отложили на 2021 год.

Отметим, ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планировался на 2020 год, второго - на 2021; а Литва просила Минск остановить запуск атомной станции и допустить на нее международных экспертов.

Белорусская АЭС располагается возле северо-западной границы Беларуси в агрогородке Ворняны в 18 км от города Островец Гродненской области, в 50 км от столицы Литвы - Вильнюса. Строительство началось в 2011 году.

Ранее в Латвии заявили, что в связи с ситуацией в Беларуси растут опасения по поводу ядерной безопасности.