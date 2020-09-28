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Жителям Литви роздадуть таблетки йоду на випадок аварії на Білоруській АЕС

Вільнюс, Понеділок 28 вересня 2020 03:50
Жителям Литви роздадуть таблетки йоду на випадок аварії на Білоруській АЕС
Фото: БілАЕС (facebook com belaes)
Автор: Артур Родивилов

Таблетки йодиду калію, які мають захищати щитоподібну залозу в разі аварії на Білоруській АЕС, надійдуть в аптеки Вільнюса на початку жовтня. Щоб отримати їх, необхідно буде прийти з електронним рецептом.

Про це повідомили LRT в мерії литовської столиці.

У Вільнюсі планують безкоштовно поширити 2,1 млн таблеток, а всього для мешканців муніципалітетів, розташованих у радіусі 100 км від станції, міністерство охорони здоров'я Литви виділило 4 млн таблеток.

Цей препарат має захистити щитоподібну залозу в разі викиду радіоактивних матеріалів.

Нагадаємо, запуск БілАЕС відклали на 2021 рік.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що введення в експлуатацію першого енергоблоку БілАЕС планувався на 2020 рік, другого - на 2021; а Литва просила Мінськ зупинити запуск атомної станції та допустити на неї міжнародних експертів.

Білоруська АЕС розташовується біля північно-західного кордону Білорусі в агромістечку Ворняни в 18 км від міста Островець Гродненської області, в 50 км від столиці Литви Вільнюса. Будівництво почалося у 2011 році.

Раніше в Латвії заявили, що у зв'язку з ситуацією в Білорусі зростають побоювання з приводу ядерної безпеки.

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