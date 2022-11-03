ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жителям Київщини, які залишилися без світла після атаки 31 жовтня, повернули електропостачання, - ОВА

Новость на русском →
Київська область, Четвер 03 листопада 2022 09:43
Жителям Київщини, які залишилися без світла після атаки 31 жовтня, повернули електропостачання, - ОВА Фото: мешканцям Київської області, які залишилися без світла після атаки 31 жовтня, повернули електропостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Київській області енергетики відновили подачу електрики всім абонентам, які залишилися без світла внаслідок атаки окупантів 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олексія Кулеби у Telegram.

Також Кулеба розповів, що сьогодні з 5 ранку на у Київській області знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії.

"Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути аварійних ситуацій", - пояснив він.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, у різних регіонах України для подолання дефіциту в енергосистемі застосовуватимуться як аварійні, так і погодинні відключення світла.

Також раніше повідомлялося, що Київська область може залишитися без світла на кілька тижнів. Такий сценарій не можна виключати у разі подальших ударів росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Київська область
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід: Путін має владу припинити війну сьогодні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід: Путін має владу припинити війну сьогодні