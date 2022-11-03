Жителям Київщини, які залишилися без світла після атаки 31 жовтня, повернули електропостачання, - ОВА
У Київській області енергетики відновили подачу електрики всім абонентам, які залишилися без світла внаслідок атаки окупантів 31 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олексія Кулеби у Telegram.
Також Кулеба розповів, що сьогодні з 5 ранку на у Київській області знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії.
"Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути аварійних ситуацій", - пояснив він.
Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, у різних регіонах України для подолання дефіциту в енергосистемі застосовуватимуться як аварійні, так і погодинні відключення світла.
Також раніше повідомлялося, що Київська область може залишитися без світла на кілька тижнів. Такий сценарій не можна виключати у разі подальших ударів росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури.
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