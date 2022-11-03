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Жителям Киевской области, оставшимся без света после атаки 31 октября, вернули электроснабжение, - ОВА

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Киевская область, Четверг 03 ноября 2022 09:43
Жителям Киевской области, оставшимся без света после атаки 31 октября, вернули электроснабжение, - ОВА Фото: жителям Киевской области, оставшимся без света после атаки 31 октября, вернули электроснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киевской области энергетики возобновили подачу электричества всем абонентам, которые остались без света вследствие атаки оккупантов 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в Telegram.

Также Кулеба рассказал, что сегодня с 5 утра в Киевской области вновь начались стабилизационные отключения электроэнергии.

"Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать аварийных ситуаций", - объяснил он.

Напомним, в четверг, 3 ноября, в разных регионах Украины для преодоления дефицита в энергосистеме будут применяться как аварийные, так и почасовые отключения света.

Также ранее сообщалось, что Киевская область может остаться без света на несколько недель. Такой сценарий нельзя исключать в случае дальнейших ударов россиян по объектам энергетической инфраструктуры.

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Электроэнергия Киевская область
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