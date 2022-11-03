Жителям Киевской области, оставшимся без света после атаки 31 октября, вернули электроснабжение, - ОВА
В Киевской области энергетики возобновили подачу электричества всем абонентам, которые остались без света вследствие атаки оккупантов 31 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в Telegram.
Также Кулеба рассказал, что сегодня с 5 утра в Киевской области вновь начались стабилизационные отключения электроэнергии.
"Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать аварийных ситуаций", - объяснил он.
Напомним, в четверг, 3 ноября, в разных регионах Украины для преодоления дефицита в энергосистеме будут применяться как аварийные, так и почасовые отключения света.
Также ранее сообщалось, что Киевская область может остаться без света на несколько недель. Такой сценарий нельзя исключать в случае дальнейших ударов россиян по объектам энергетической инфраструктуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.