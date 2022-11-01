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Київська область може залишитися без світла на кілька тижнів: в ОВА готуються до блекауту

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Київ, Вівторок 01 листопада 2022 21:07
Київська область може залишитися без світла на кілька тижнів: в ОВА готуються до блекауту Фото: Кулеба назвав умову, коли у Київській області може не бути світла тижнями (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Не можна виключати повного відключення електроенергії та опалення на тижні у разі подальших попадань російської армії до об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це заявив глава Київської ОВА Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.

"Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за два тижні, то це буде свідчити про те, що нам два тижні потрібно протриматися. Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може зайняти і більше часу або навпаки менше", - заявив Кулеба.

За його словами, такий сценарій можливий, якщо окупанти продовжать ракетний обстріл енергетичної інфраструктури і не вдасться зберегти її завдяки ППО.

"Тобто є реальна загроза, що ми на строк до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємось до цього", – зазначив глава ОВА.

Він також додав, що ракетний обстріл енергетичної інфраструктури може призвести до того, що не буде опалення.

Раніше ми писали, що у Києві у разі надзвичайних ситуацій узимку можуть розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.

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