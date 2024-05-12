Жителям Харківської області пояснили, куди звертатись для безкоштовної евакуації

Мешканці прикордонних територій в Україні можуть отримати допомогу щодо евакуації. Всі послуги щодо евакуації можна отримати безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.
Безкоштовно евакуюватися можна залишивши заявку за номером Єдиного координаційного гуманітарного центру: 0 800 339 291
"Про вас обов’язково подбають у місцях компактного проживання та допоможуть із вирішенням будь-яких інших питань", - пояснив Задоренко.
За його словами, весь злагоджений процес та повний цикл евакуації від звернення в колл-центр до поселення у місцях компактного проживання є безкоштовним.
Нагадаємо, вчора начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, чи планується евакуація в Харкові.
Тим часом в Харківській ОВА розповіли, скільки загалом людей евакуювались з області за останні дві доби.
Нагадаємо, від п'ятниці, 10 травня, в Харківській області загострилась ситуація. Російські окупанти намагались прорвати оборону ЗСУ по лінії фронту.
РБК-Україна детальніше пояснило про ситуацію в області та про те, де йдуть бої в матеріалі.
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