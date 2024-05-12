Жителям Харківської області пояснили, куди звертатись для безкоштовної евакуації

Нагадаємо, вчора начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, чи планується евакуація в Харкові.

Тим часом в Харківській ОВА розповіли, скільки загалом людей евакуювались з області за останні дві доби.

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, від п'ятниці, 10 травня, в Харківській області загострилась ситуація. Російські окупанти намагались прорвати оборону ЗСУ по лінії фронту.

РБК-Україна детальніше пояснило про ситуацію в області та про те, де йдуть бої в матеріалі.

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