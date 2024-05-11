Синєгубов відповів, чи планується евакуація в Харкові

Жодних підстав для оголошення евакуації в Харкові на цей час немає. Українські військові наразі контролюють ситуацію та відстежують, які сили ворог застосовує на півночі.

Про це розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АрміяInform".

Синєгубов попросив зберігати спокій і не піддаватися паніці населення Харкова та області. "Жодних підстав для оголошення евакуації в Харкові на цей час немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої території. Звичайно, він може посилювати, однак загрози для обласного центра наразі немає", - зазначив глава ОВА. За його словами, ворог продовжує активізацію дій на зазначеній ділянці. Під ворожим вогнем, за даними Синєгубова, впродовж доби перебували близько 30 населених пунктів.