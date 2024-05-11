Синєгубов відповів, чи планується евакуація в Харкові
Жодних підстав для оголошення евакуації в Харкові на цей час немає. Українські військові наразі контролюють ситуацію та відстежують, які сили ворог застосовує на півночі.
Про це розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АрміяInform".
Синєгубов попросив зберігати спокій і не піддаватися паніці населення Харкова та області.
"Жодних підстав для оголошення евакуації в Харкові на цей час немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої території. Звичайно, він може посилювати, однак загрози для обласного центра наразі немає", - зазначив глава ОВА.
За його словами, ворог продовжує активізацію дій на зазначеній ділянці. Під ворожим вогнем, за даними Синєгубова, впродовж доби перебували близько 30 населених пунктів.
Ситуація в Харківській області
Нагадаємо, вчора російські окупанти посилили наступ у прикордонних районах Харківської області.
В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що бої наразі продовжуються в прикордонні та в районах тих населених пунктів, які знаходилися фактично в "сірій зоні". За останніми даними, "сірих зон" у Харківській області вже дві - 52,5 кв.км і 26,5 кв км.
Докладніше про ситуацію та про те, що є "сірою зоною" в Харківській області - можна дізнатись у матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.