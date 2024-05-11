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Синєгубов відповів, чи планується евакуація в Харкові

Харків, Субота 11 травня 2024 15:24
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Синєгубов відповів, чи планується евакуація в Харкові Фото: начальник ХОВА Олег Синєгубов (facebook.com synegubov official)
Автор: Каріна Левицька

Жодних підстав для оголошення евакуації в Харкові на цей час немає. Українські військові наразі контролюють ситуацію та відстежують, які сили ворог застосовує на півночі.

Про це розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АрміяInform".

Синєгубов попросив зберігати спокій і не піддаватися паніці населення Харкова та області.

"Жодних підстав для оголошення евакуації в Харкові на цей час немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої території. Звичайно, він може посилювати, однак загрози для обласного центра наразі немає", - зазначив глава ОВА.

За його словами, ворог продовжує активізацію дій на зазначеній ділянці. Під ворожим вогнем, за даними Синєгубова, впродовж доби перебували близько 30 населених пунктів.

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, вчора російські окупанти посилили наступ у прикордонних районах Харківської області.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що бої наразі продовжуються в прикордонні та в районах тих населених пунктів, які знаходилися фактично в "сірій зоні". За останніми даними, "сірих зон" у Харківській області вже дві - 52,5 кв.км і 26,5 кв км.

Докладніше про ситуацію та про те, що є "сірою зоною" в Харківській області - можна дізнатись у матеріалі.

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