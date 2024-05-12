Жителям Харьковской области объяснили, куда обращаться для бесплатной эвакуации

Напомним, вчера начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, планируется ли эвакуация в Харькове.

Тем временем в Харьковской ОВА рассказали, сколько в общей сложности людей эвакуировались из области за последние двое суток.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, с пятницы, 10 мая, в Харьковской области обострилась ситуация. Российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ по линии фронта.

РБК-Украина подробнее объяснило ситуацию в области и о том, где идут бои в материале.

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