Жителям Харьковской области объяснили, куда обращаться для бесплатной эвакуации

Жители приграничных территорий в Украине могут получить помощь по эвакуации. Все услуги по эвакуации можно получить бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко.
Бесплатно эвакуироваться можно, оставив заявку по номеру Единого координационного гуманитарного центра: 0 800 339 291.
"О вас обязательно позаботятся в местах компактного проживания и помогут с решением других вопросов", - пояснил Задоренко.
По его словам, весь слаженный процесс и полный цикл эвакуации от обращения в колл-центр до поселения в местах компактного проживания бесплатный.
Напомним, вчера начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, планируется ли эвакуация в Харькове.
Тем временем в Харьковской ОВА рассказали, сколько в общей сложности людей эвакуировались из области за последние двое суток.
Напомним, с пятницы, 10 мая, в Харьковской области обострилась ситуация. Российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ по линии фронта.
РБК-Украина подробнее объяснило ситуацию в области и о том, где идут бои в материале.
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