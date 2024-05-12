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Жителям Харьковской области объяснили, куда обращаться для бесплатной эвакуации

Фото: Украинцам объяснили, куда обращаться для эвакуации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жители приграничных территорий в Украине могут получить помощь по эвакуации. Все услуги по эвакуации можно получить бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко.

Бесплатно эвакуироваться можно, оставив заявку по номеру Единого координационного гуманитарного центра: 0 800 339 291.

"О вас обязательно позаботятся в местах компактного проживания и помогут с решением других вопросов", - пояснил Задоренко.

По его словам, весь слаженный процесс и полный цикл эвакуации от обращения в колл-центр до поселения в местах компактного проживания бесплатный.

 

Напомним, вчера начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, планируется ли эвакуация в Харькове.

Тем временем в Харьковской ОВА рассказали, сколько в общей сложности людей эвакуировались из области за последние двое суток.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, с пятницы, 10 мая, в Харьковской области обострилась ситуация. Российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ по линии фронта.

РБК-Украина подробнее объяснило ситуацию в области и о том, где идут бои в материале.

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