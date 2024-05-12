В Харківській ОВА розповіли, скільки людей евакуювались за дві доби

З початку наступу РФ у Харківській області 10 травня з регіону евакуювалися 4 тисячі людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За понад дві доби силами ОВА, місцевих адміністрацій, Координаційного гуманітарного центру та волонтерів, поліції, ДСНС евакуювали понад 4000 тисяч жителів з населених пунктів, де є загроза для життя й здоров‘я цивільних", - розповів він.

Голова ОВА зазначив, що є чіткі домовленості з "Укрзалізницею" про те, що у разі збільшення темпів евакуації, в тому числі за межі області, будуть подаватись додаткові потяги за окремими напрямками.

"Щодо напрямку Старий Салтів. Проблем з евакуацією, переміщенням цивільного населення по цьому напрямку немає", - зазначив Синєгубов.

Обстріли Харківської області

Російські війська з 10 травня різко збільшили обстріл прикордонних районів Харківської області, намагаючись прорвати кордон України. До цього кілька місяців російські пропагандисти розповсюджували інформацію про наступ на Харків.

Буквально вранці 12 травня російські війська обстріляли Вовчанськ Харківської області, розташований за 10 км від кордону. Під завалами опинилася родина. У результаті кілька людей постраждали, ще одна жінка загинула.

Зазначимо, що, незважаючи на постійні атаки, у Вовчанську, де в центрі практично всі будівлі зруйновані чи пошкоджені, все ще залишаються люди.