ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Жителям Чернігова пояснили, чому не збивають БПЛА над містом. Кличуть стати до лав ППО

Чернігів, Неділя 05 жовтня 2025 21:06
UA EN RU
Жителям Чернігова пояснили, чому не збивають БПЛА над містом. Кличуть стати до лав ППО Ілюстративне фото: Мобільна вогнева група (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Оксана Тесленко

У вересні ворог вдвічі збільшив кількість атак по Чернігову та області. Більшість БПЛА противника знищуються на прикордонні та на підступах до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

За його словами, дрони над населеними пунктами не збивають, щоб уникнути додаткових жертв чи руйнувань.

Крім того, є й кадрові проблеми.

"Підрозділи ППО гостро потребують кадрів, найбільше - операторів БПЛА", - розповів Брижинський.

Військові пропонують жителям міста - чоловікам та жінкам віком від 18 років до 60 років долучатись до сил ППО як у складі підрозділів.

Всі охочі можуть безпосередньо приєднатися до Сил безпілотних систем або звернутися за телефонами:

  • 0988317238
  • 0638397044

Зазначимо, ППО - це складна система взаємодії різних складових Сил оборони: підрозділів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Територіальної оборони, Сухопутних військ, Повітряних Сил.

Обстріл Чернігова

Сьогодні вдень російська армія знову завдала дронового удару по місту Чернігів.

А в ніч на 5 жовтня Російська Федерація здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Окупанти застосували дрони, крилаті ракети та "Кинджали". Найбільше постраждали Львів і область.

Детально про наслідки комбінованої атаки РФ по Україні у ніч на 5 жовтня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів ППО Ракети
Новини
Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"
Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії