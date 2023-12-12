Жителям Черкаської області повідомлення про тривогу надходитимуть на телефон

За його словами, у Черкасах на тлі збою у “Київстар” не спрацює невелика частина сирен. Їх можна не почути в районі Черкаського національного університету, обласної лікарні, залізничного вокзалу та по вул. Сумгаїтській від Академіка Корольова до Прикордонника Лазаренка.

При цьому в Уманській громаді система оповіщення тимчасово не працює. Про тривогу інформуватимуть поліцейські та рятувальники за допомогою гучномовців.

"Ми вирішили по області застосувати сервіс широкомовної передачі повідомлень операторів мобільного зв'язку. Це означає, що абоненти отримуватимуть повідомлення на телефони з гучним супроводом", - уточнив Табурець.

Він додав, що це можливо, якщо абоненти перебувають у радіусі дії будь-якої станції мобільного зв'язку незалежно від оператора.

Чиновник нагадав, що слідкувати за тривогою можна за допомогою спеціальних додатків, місцевих телеканалів та радіо.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора "Київстар" стався масштабний збій. У абонентів немає мобільного зв'язку та доступу до інтернету.

Як повідомило джерело РБК-Україна, оператор "Київстар" потрапив під атаку хакерів. Очікується, що відновлення зв'язку та інтернету може тривати деякий час.

На тлі цього у низці областей почалися проблеми з роботою системи оповіщення про повітряну тривогу.

Більш детально про збій у роботі "Київстар" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.