RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителям Черкасской области уведомления о тревоге будут приходить на телефон

Иллюстративное фото: жителям Черкасской области уведомления о тревоге будут приходить на телефон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Черкасской области из-за сбоя работы оператора "Киевстар" частично не работает система оповещения о воздушной тревоге. Такие уведомления будут приходить на телефон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.

По его словам, в Черкассах на фоне сбоя в “Киевстар” не сработает небольшая часть сирен. Их может не быть слышно в районе Черкасского национального университета, областной больницы, железнодорожного вокзала и по ул. Сумгаитской от Академика Королева до Пограничника Лазаренко.

При этом в Уманской общине система оповещения временно не работает. О тревоге будут информировать полицейские и спасатели при помощи громкоговорителей. 

"Мы решили по области применить сервис широковещательной передачи сообщений операторов мобильной связи. Это означает, что абоненты будут получать сообщения на телефоны с громким звуковым сопровождением", - уточнил Табурец. 

Он добавил, что это возможно, если абоненты находятся в радиусе действия любой станции мобильной связи независимо от оператора.

Чиновник напомнил, что следить за тревогой можно при помощи специальных приложений, местных телеканалов и радио. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 декабря, в работе оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. У абонентов нет мобильной связи и доступа в интернет. 

Как сообщил источник РБК-Украина, оператор "Киевстар" попал под хакерскую атаку. Ожидается, что восстановление связи и интернета может занять некоторое время.

На фоне этого в ряде областей начались проблемы с работой системы оповещения о воздушной тревоге. 

Более детально о сбое в работе "Киевстар" можете узнать в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевстарЧеркасская областьвоздушная тревога