Жителям Черкасской области уведомления о тревоге будут приходить на телефон

По его словам, в Черкассах на фоне сбоя в “Киевстар” не сработает небольшая часть сирен. Их может не быть слышно в районе Черкасского национального университета, областной больницы, железнодорожного вокзала и по ул. Сумгаитской от Академика Королева до Пограничника Лазаренко.

При этом в Уманской общине система оповещения временно не работает. О тревоге будут информировать полицейские и спасатели при помощи громкоговорителей.

"Мы решили по области применить сервис широковещательной передачи сообщений операторов мобильной связи. Это означает, что абоненты будут получать сообщения на телефоны с громким звуковым сопровождением", - уточнил Табурец.

Он добавил, что это возможно, если абоненты находятся в радиусе действия любой станции мобильной связи независимо от оператора.

Чиновник напомнил, что следить за тревогой можно при помощи специальных приложений, местных телеканалов и радио.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 декабря, в работе оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. У абонентов нет мобильной связи и доступа в интернет.

Как сообщил источник РБК-Украина, оператор "Киевстар" попал под хакерскую атаку. Ожидается, что восстановление связи и интернета может занять некоторое время.

На фоне этого в ряде областей начались проблемы с работой системы оповещения о воздушной тревоге.

Более детально о сбое в работе "Киевстар" можете узнать в материале РБК-Украина.