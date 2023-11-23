Жителя Закарпаття засудили до чотирьох років за сприяння втечі військовозобов’язаних за кордон

За даними слідства, чоловік виготовляв для військовозобов’язаних документи, на підставі яких можна було безперешкодно виїхати за кордон через офіційні пункти пропуску.

За цю послугу він отримував грошову винагороду через посередника, який шукав "клієнтів". Він передавав йому особисті дані для виготовлення документів та кошти. За це засуджений запевняв у подальшій можливості ухилянтів безперешкодно повернутися в Україну та виїжджати повторно.

Його було викрито у травні 2022 року. Затримано чоловіка було в Берегові після одержання грошових коштів - 13 700 доларів США.

Під час призначення покарання суд взяв до уваги те, що у нього на утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей і він не має судимості.

Його засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

Виїзд чоловіків призовного віку з України

Після повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нещодавно у Держприкордонслужбі розповіли про затримання ухилянта, який витратив 10 тисяч доларів на купівлю фальшивих документів для виїзду до Словаччини, але отримав кримінальну відповідальність.

До речі, раніше прикордонники також затримали банду, яка організувала "схему" втечі ухилянтів до Румунії за 5 тисяч доларів.

Також перед цим повідомлялося, що СБУ викрила ще п'ять злочинних схем, завдяки яким військовозобов'язані українці могли уникнути мобілізації чи втекти за кордон.

Крім того, днями правоохоронці викрили ще 4 схеми переправлення чоловіків за кордон. Серед порушників був чиновник ВЛК, який приписував чоловік за гроші хвороби.

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