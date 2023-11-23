Жителя Закарпатья приговорили к четырем годам при содействии побега военнообязанных за границу

По данным следствия, мужчина изготовлял для военнообязанных документы, на основании которых можно было беспрепятственно уехать за границу через официальные пункты пропуска.

За эту услугу он получал денежное вознаграждение через посредника, искавшего "клиентов". Он передавал ему личные данные по изготовлению документов и средства. За это осужденный уверял в дальнейшей возможности уклоняющихся людей беспрепятственно вернуться в Украину и выезжать повторно.

Он был разоблачен в мае 2022 года. Задержан мужчина в Берегово после получения денежных средств - 13 700 долларов США.

При назначении наказания суд принял во внимание то, что у него на иждивении находится трое несовершеннолетних детей и он не имеет судимости.

Он приговорен к четырем годам лишения свободы.

Выезд мужчин призывного возраста из Украины

После полномасштабного вторжения российских окупантов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Недавно в Госпогранслужбе рассказали о задержании уклоняющегося, который потратил 10 тысяч долларов на покупку фальшивых документов для выезда в Словакию, но получил уголовную ответственность.

Кстати, ранее пограничники также задержали банду,организовавшую "схему" бегства уклонян в Румынию за 5 тысяч долларов.

Также перед этим сообщалось, что СБУ разоблачила еще пять преступных схем, благодаря которым военнообязанные украинцы могли избежать мобилизации или бежать за границу.

Кроме того, на днях правоохранители разоблачили еще 4 схемы переправки мужчин за границу. Среди нарушителей был чиновник ВЛК, приписываемый мужчиной за деньги болезни.

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