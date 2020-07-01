У жителя Одесской области конфисковали более 9 тонн янтаря

Фото: конфискованный янтарь (gp.gov.ua)

Драгоценные камни конфисковали в доход государства

В Житомире райсуд разрешил конфисковать в доход государства 9,2 тонны незаконно добытого янтаря. Общая стоимость драгоценного камня оценивается в 12,5 млн гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Янтарь обнаружили во время следственных действий у жителя Одесской области в рамках расследования по статье 198 УК Украины.

Тогда правоохранители обнаружили в доме подозреваемого 292 пакета с драгоценными камнями.

Фото: конфискованный янтарь (gp.gov.ua)

Напомним, почти тонну янтаря обнаружили правоохранители у жителя Ровенской области.

Кроме того, в Ровенской области сотрудника полиции заподозрили в крышевании незаконной добычи янтаря.

До этого, в Ровенской области разоблачили группу лиц, которая с помощью спецоборудования незаконно добывала янтарь.

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Автор: Дмитрий Левицкий