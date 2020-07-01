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У жителя Одеської області конфіскували понад 9 тонн бурштину

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 19:33
У жителя Одеської області конфіскували понад 9 тонн бурштину
Фото: конфіскований бурштин (gp.gov.ua)

Коштовне каміння конфіскували у дохід держави

У Житомирі райсуд дозволив конфіскувати у дохід держави 9,2 тонни незаконно добутого бурштину. Загальну вартість коштовного каменю оцінюють в 12,5 млн гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Бурштин виявили під час слідчих дій у жителя Одеської області в рамках розслідування за статтею 198 КК України.

Тоді правоохоронці виявили у будинку підозрюваного 292 пакети з коштовним камінням.

Фото: конфіскований бурштин (gp.gov.ua)

Нагадаємо, майже тону бурштину виявили правоохоронці у жителя Рівненської області.

Крім того, у Рівненській області співробітника поліції запідозрили у кришуванні незаконного видобутку бурштину.

До цього, у Рівненській області викрили групу осіб, яка за допомогою спецобладнання незаконно добувала бурштин.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України янтарьконфискация
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