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В Ровенской области полицейского подозревают в "крышевании" добычи янтаря

Новости » Общество     14.05.2020 - 18:03
В Ровенской области полицейского подозревают в "крышевании" добычи янтаря
Фото: найденный во время обысков янтарь (gp.gov.ua)

Полицейский предупреждал копателей о выезде правоохранителей на места добычи

В Ровенской области сотрудника полиции заподозрили в содействии незаконной добычи янтаря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Правоохранители разоблачили инспектора сектора реагирования патрульной полиции на вымогательстве и получении неправомерной выгоды за не реагирование на незаконную добычу янтаря, а также информирование копателей о выезде полицейских на места незаконной добычи.

"Размер неправомерной выгоды определялся в зависимости от оборудования, которым осуществлялась добыча камня-янтаря, из расчета 200 долларов за ночь работы одной мотопомпы копателей", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что полицейскому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители провели 12 обысков по месту работы полицейского и в жилищах местных жителей, предположительно причастных к добыче янтаря.

"По их результатам выявлено и изъято свыше 150 кг камней янтаря общей стоимостью около 2,2 млн грн, денежные средства в сумме 6 820 долларов и орудия для обработки янтаря", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области группу местных жителей заподозрили в незаконной добыче янтаря. Подозреваемые осуществляли незаконную добычу драгоценных камней на территории земельного участка, расположенного в пгт. Клесов Сарненского района.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины ГПУянтарьРовенская область
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