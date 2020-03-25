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В Ровенской области группу лиц подозревают в незаконной добыче янтаря

Новости » Происшествия     25.03.2020 - 21:33
В Ровенской области группу лиц подозревают в незаконной добыче янтаря

В начале марта 2020 года, группа лиц по предварительному сговору и с помощью заранее приготовленного специального оборудования, осуществляла незаконную добычу драгоценных камней

В Ровенской области группе лиц объявили о подозрении в совершении незаконной добычи янтаря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Сообщается, что в начале марта 2020 года, группа лиц по предварительному сговору и с помощью заранее приготовленного специального оборудования, осуществляла незаконную добычу драгоценных камней янтаря-сырца на территории земельного участка, расположенного в пгт. Клесов Сарненского района.

"25 марта 2020 сообщено о подозрении 6 участникам группы лиц жителям Сарненского района в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2401 УК Украины, осуществляли незаконную добычу янтаря", - говорится в сообщении.

Также во время следственных действий изъяли орудия совершения преступления, а именно: 3 транспортные средства, 8 мотопомп, 23 пожарные рукава, на которое в дальнейшем следственным судьей наложен арест.

Сейчас другие участники и обстоятельства преступления устанавливаются.

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