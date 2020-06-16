В Ровенской области изъяли янтарь на 30 млн гривен

Фото: изъятый янтарь (gp.gov.ua)

Полиция накрыла черных копателей во Владимирецком районе

Правоохранители Ровенской области изъявили янтарь на 30 млн гривен. Общий вес изъятого сырца превысил 850 килограмм, отдельный камень весом более килограмма оценивается в 10 тыс. долларов.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Сообщается, что сегодня в рамках уголовного дела по факту незаконной добычи и сбыта янтаря прошли обыски во Владимирецком районе. В ходе обысков выявили 858 кг янтаря-сырца.

"Вес отдельного камня составляет более килограмма, его стоимость на "черном рынке" начинается от 10 тыс. долларов. Ориентировочная стоимость всего изъятого янтаря достигает 30 млн гривен", - говорится в сообщении.

В уголовном деле продолжаются розыскные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Фото: изъятый янтарь (gp.gov.ua)

Напомним, ранее в Ровенской области сотрудника полиции разоблачили в содействии незаконной добыче янтаря; по данным следствия, правоохранитель получал взятки за "крышевание" черных копателей, а также информирование их о выезде полиции на места незаконной добычи.

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Автор: РБК-Украина