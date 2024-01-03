Зрадник із Криму воював під Роботиним. Його засудили до 15 років в'язниці

Зрадника з Криму засудили до 15 років в'язниці. Він у складі армії РФ воював у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

Житель Сімферополя добровільно за контрактом був зарахований до 810-ї окремої бригади морської піхоти військово-морського флоту ЗС РФ, яка дислокувалася на українському півострові.

Після проходження "курсів" бойової підготовки його у складі угруповань російської армії відправили на Запорізький напрямок.

Фото: Зрадник (gp.gov.ua)

Там на посаді стрільця він забезпечував оборону рубежів з метою утримання захопленої ворогом території Пологівського району та брав участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Зрадника відправили до в'язниці

У серпні 2023 року під час бойового зіткнення біля села Роботине Запорізької області українські захисники взяли його в полон та передали правоохоронним органам.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину у скоєному злочині визнав у повному обсязі. Його засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду з конфіскацією всього належного майна.

СБУ полює на зрадників України

Ми повідомляли, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.

Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.