Жителя Херсонської області засудили до 10 років за співпрацю з РФ

За даними слідства, засуджений червні 2022 року обійняв посаду так званого "голови військово-цивільної адміністрації Нижньосірогозького району". Про це він оголосив місцевим жителям під час зустрічі у будинку культури.

Чоловік добровільно пішов на співпрацю з росіянами.

Судом йому призначено покарання - 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги на строк 15 років з конфіскацією усього належного майна.

Робота СБУ проти зрадників

Нещодавно був засуджений мешканець Слов'янська, який коригував російські ракетні удари по місту і здавав позиції ЗСУ.

Іншого зрадника засудили до 13 років за співпрацю з окупаційною "владою". Житель Куп'янська влаштувався до них працювати правоохоронцем.

Раніше повідомлялось, що замах на зрадника і колаборанта Олега Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.

Вчора стало відомо, що СБУ в російському Бєлгороді ліквідувала Олександра Слісаренка. Він обіймав високу "посаду" в окупаційній адміністрації Харківської області.

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