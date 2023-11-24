Жителя Херсонської області засудили до 10 років за співпрацю з РФ
Житель Херсонської області під час окупації Росією добровільно погодився на співпрацю з РФ та працював на окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Херсонської області.
За даними слідства, засуджений червні 2022 року обійняв посаду так званого "голови військово-цивільної адміністрації Нижньосірогозького району". Про це він оголосив місцевим жителям під час зустрічі у будинку культури.
Чоловік добровільно пішов на співпрацю з росіянами.
Судом йому призначено покарання - 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги на строк 15 років з конфіскацією усього належного майна.
Робота СБУ проти зрадників
Нещодавно був засуджений мешканець Слов'янська, який коригував російські ракетні удари по місту і здавав позиції ЗСУ.
Іншого зрадника засудили до 13 років за співпрацю з окупаційною "владою". Житель Куп'янська влаштувався до них працювати правоохоронцем.
Раніше повідомлялось, що замах на зрадника і колаборанта Олега Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.
Вчора стало відомо, що СБУ в російському Бєлгороді ліквідувала Олександра Слісаренка. Він обіймав високу "посаду" в окупаційній адміністрації Харківської області.
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