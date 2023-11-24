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Жителя Херсонської області засудили до 10 років за співпрацю з РФ

П'ятниця 24 листопада 2023 23:04
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Жителя Херсонської області засудили до 10 років за співпрацю з РФ Ілюстративне фото: жителя Херсонської області засудили до 10 років за співпрацю з РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Житель Херсонської області під час окупації Росією добровільно погодився на співпрацю з РФ та працював на окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Херсонської області.

За даними слідства, засуджений червні 2022 року обійняв посаду так званого "голови військово-цивільної адміністрації Нижньосірогозького району". Про це він оголосив місцевим жителям під час зустрічі у будинку культури.

Чоловік добровільно пішов на співпрацю з росіянами.

Судом йому призначено покарання - 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги на строк 15 років з конфіскацією усього належного майна.

Робота СБУ проти зрадників

Нещодавно був засуджений мешканець Слов'янська, який коригував російські ракетні удари по місту і здавав позиції ЗСУ.

Іншого зрадника засудили до 13 років за співпрацю з окупаційною "владою". Житель Куп'янська влаштувався до них працювати правоохоронцем.

Раніше повідомлялось, що замах на зрадника і колаборанта Олега Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.

Вчора стало відомо, що СБУ в російському Бєлгороді ліквідувала Олександра Слісаренка. Він обіймав високу "посаду" в окупаційній адміністрації Харківської області.

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