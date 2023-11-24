Жителя Херсонской области приговорили к 10 годам за сотрудничество с РФ

Житель Херсонской области во время оккупации Россией добровольно согласился на сотрудничество с РФ и работал на оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Херсонской области.

По данным следствия, осужденный в июне 2022 года вступил в должность так называемого "председателя военно-гражданской администрации Нижнесерогозского района". Об этом он объявил местным жителям во время встречи в здании культуры.

Человек добровольно пошел на сотрудничество с россиянами.

Судом ему назначено наказание - 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, оказывающих публичные услуги сроком на 15 лет с конфискацией всего надлежащего имущества.

Работа СБУ против предателей

Недавно был осужден житель Славянска, корректировавший российские ракетные удары по городу и сдающий позиции ВСУ.

Другого предателя приговорили к 13 годам за сотрудничество с оккупационной "властью". Житель Купянска устроился к ним работать правоохранителем.

Ранее сообщалось, что покушение на предателя и коллаборанта Олега Царева было спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины.

Вчера стало известно, что СБУ в российском Белгороде ликвидировала Александра Слисаренко. Он занимал высокую должность в оккупационной администрации Харьковской области.

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