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Жителя Донецької області засудили на п’ять років за проведення "референдуму"

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Україна, Середа 18 січня 2023 16:41
Жителя Донецької області засудили на п’ять років за проведення "референдуму" Фото: Жителя Донецької області засудили на п’ять років за проведення "референдуму" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканця Мирнограду (Донецька область) засудили до 5 років в'язниці, бо він у 2014 році керував проведенням незаконного "референдуму" в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У травні 2014 року чоловік здійснював загальне керівництво процесом проведення на території м. Димитрова (нині – Мирнограда) незаконного "загального обласного референдуму" щодо створення фейкової "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що чоловік перебував у місцевому будинку культури та надавав вказівки членам "виборчої комісії" та особисто дозволив громадянину "проголосувати" за відсутності паспорта.

Суд визнав чоловіка винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили 12 мешканців Донецької області, які активно підтримували проведення "референдуму" в регіоні, за що їм оголосили підозри.

Депутата Лиманського міської ради Донецької області засудили за організацію так званого "референдуму ДНР". Жінку засудили до п'яти років позбавлення волі.

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