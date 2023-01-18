Жителя Донецької області засудили на п’ять років за проведення "референдуму"

Мешканця Мирнограду (Донецька область) засудили до 5 років в'язниці, бо він у 2014 році керував проведенням незаконного "референдуму" в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

Суд визнав чоловіка винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Правоохоронці зазначають, що чоловік перебував у місцевому будинку культури та надавав вказівки членам "виборчої комісії" та особисто дозволив громадянину "проголосувати" за відсутності паспорта.

"У травні 2014 року чоловік здійснював загальне керівництво процесом проведення на території м. Димитрова (нині – Мирнограда) незаконного "загального обласного референдуму" щодо створення фейкової "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили 12 мешканців Донецької області, які активно підтримували проведення "референдуму" в регіоні, за що їм оголосили підозри.

Депутата Лиманського міської ради Донецької області засудили за організацію так званого "референдуму ДНР". Жінку засудили до п'яти років позбавлення волі.

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