Жителя Донецкой области осудили на пять лет за проведение "референдума"
Жителя Мирнограда (Донецкая область) приговорили к 5 годам тюрьмы, потому что он в 2014 году руководил проведением незаконного "референдума" в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.
"В мае 2014 года мужчина осуществлял общее руководство процессом проведения на территории г. Димитрова (ныне - Мирнограда) незаконного "общего областного референдума" по созданию фейковой "ДНР", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что мужчина находился в местном доме культуры и давал указания членам "избирательной комиссии" и лично разрешил гражданину "проголосовать" при отсутствии паспорта.
Суд признал мужчину виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Напомним, что правоохранители обнаружили 12 жителей Донецкой области, активно поддерживавших проведение "референдума" в регионе, за что им объявили подозрения.
Депутат Лиманского городского совета Донецкой области осужден за организацию так называемого "референдума ДНР". Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы.
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