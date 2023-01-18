ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жителя Донецкой области осудили на пять лет за проведение "референдума"

Новина українською →
Украина, Среда 18 января 2023 16:41
Жителя Донецкой области осудили на пять лет за проведение "референдума" Фото: Жителя Донецкой области осудили на пять лет за проведение "референдума" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителя Мирнограда (Донецкая область) приговорили к 5 годам тюрьмы, потому что он в 2014 году руководил проведением незаконного "референдума" в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"В мае 2014 года мужчина осуществлял общее руководство процессом проведения на территории г. Димитрова (ныне - Мирнограда) незаконного "общего областного референдума" по созданию фейковой "ДНР", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что мужчина находился в местном доме культуры и давал указания членам "избирательной комиссии" и лично разрешил гражданину "проголосовать" при отсутствии паспорта.

Суд признал мужчину виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранители обнаружили 12 жителей Донецкой области, активно поддерживавших проведение "референдума" в регионе, за что им объявили подозрения.

Депутат Лиманского городского совета Донецкой области осужден за организацию так называемого "референдума ДНР". Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Война в Украине
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС